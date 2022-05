SV Pullach bleibt im Rennen

Von: Umberto Savignano

„Einen mache ich noch von der Mittellinie“: Gilbert Diep trifft aus rund 60 Metern zum 1:0. © Robert Brouczek

Unterm Strich souverän hat der SV Pullach die zweite Runde der Relegation zur Bayernliga erreicht, in der der TSV Dachau 1865 wartet. Nach dem 4:1-Hinspielsieg beim Landesliga-Zweiten FC Unterföhring gewannen die gegen den Abstieg kämpfenden Raben zuhause trotz einer wackeligen Phase im zweiten Durchgang mit 3:2 (2:0).

Pullach – „Aufgrund der zweiten Hälfte in Unterföhring und der ersten Hälfte heute ist das Weiterkommen verdient“, zog der Sportliche Leiter und Interimstrainer des SV Pullach, Theo Liedl, ein treffendes Fazit. Denn tatsächlich dominierte seine Mannschaft die ersten 45 Minuten klar, hatte durch Gilbert Diep, der nach einem starken Konter über Fabian Czech knapp vorbei schob, die erste Riesenchance (8.). Für die Führung sorgte Diep dann mit einem Treffer Marke „Tor des Jahres“: Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte sah er, dass FCU-Keeper Sebastian Fritz weit vor seinem Gehäuse stand, zog aus der Drehung direkt ab und traf aus etwa 60 Metern (26.). Laut des Schützen ein Tor mit Ankündigung: „Ich habe den Jungs schon die ganze Saison gesagt: Einen mache ich noch von der Mittellinie“, erzählte Diep nach der Partie grinsend.

Blickt gelassen auf Runde zwei: Interimscoach und Sportlicher Leiter Theo Liedl. © Robert Brouczek

Die Raben blieben weiter gefährlich: Mälek Amdouni, der den besser postierten Bauer übersah, zielte knapp vorbei (29.), legte Bauer dann per Kopf aber das 2:0 vor, bei dem sich der Pullacher Kapitän resolut gegen zwei Verteidiger durchsetzte (35.). „Wir können zur Pause schon 3:0 oder 4:0 führen“, sagte Liedl zurecht. „Auch Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir noch ein paar große Chancen.“ Allein Bauer hatte das 3:0 dreimal auf dem Fuß: Erst scheiterte er an Fritz (47.), dann schoss er drüber (50.), zuletzt fabrizierte er nach einer schwer zu nehmenden Flanke einen Querschläger (53.). Wenig später humpelte der Kapitän vom Feld. Schon zur Halbzeit war der quirlige Czech draußen geblieben, Max Zander, dreifacher Schütze im Hinspiel, saß wegen Oberschenkelproblemen ohnehin nur für den Notfall auf der Bank.

Ohne das angeschlagene Trio fehlte dem SVP die nötige Entlastung. Plötzlich kamen die bis dahin harmlosen Unterföhringer auf und glichen durch ihre Mittelfeld-Leistungsträger Maximilian Siebald (66.) und Bastian Fischer (74.), die im Hinspiel noch gefehlt hatten, aus. SVP-Torwart Marjan Krasnic musste bei einem platzierten 18-Meter-Freistoß von FCU-Keeper Fritz (78.), gegen den allein vor ihm auftauchenden Siebald (81.) und bei einem Kopfball von Fischer (84.) sein ganzes Können aufbieten, um eine Zitterpartie zu verhindern.

„Wir sind heute durch die Wechsel in Schwierigkeiten gekommen. Natürlich kann es dann noch eng werden“, räumte Liedl ein, dass ihm in Unterföhrings Drangphase nicht ganz wohl war. „Ich habe es immer gesagt: Vorbei ist es erst, wenn es wirklich vorbei ist.“ Yannis Marseiler sorgte mit einem Heber über Fritz hinweg (88.) dann aber sogar dafür, dass der SVP auch das Rückspiel gewann und Liedl zufrieden bilanzieren durfte: „Unterföhring ist eine sehr gute Mannschaft, die können Fußball spielen. Um so höher ist es anzuerkennen, dass wir letztlich souverän weitergekommen sind. Wir waren von Anfang an giftig, wollten unbedingt.“

Diese Einstellung benötigen die Raben auch gegen den nächsten Gegner: Bayernliga-Rivale TSV Dachau 1865 besiegte den 1. FC Sonthofen nach dem 1:2 im Hinspiel mit 3:0. Am Mittwoch (18.30 Uhr) hat der SVP zunächst Heimrecht, das Rückspiel steigt am Samstag. Liedl erwartet die zweite Runde gelassen: „Sportlich war mir es egal, wer der Gegner ist. Aber gegen Sonthofen hätten wir erst auswärts antreten müssen und ich bin froh, dass wir nicht unter der Woche so weit fahren müssen.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Pullach – FC Unterföhring 3:2 (2:0)

Pullach: Krasnic – Steinacher (66. Brändle), Gracic, Eck, Horndasch, Amdouni (75. Riederer), Heinzlmeier, Burghard, Czech (46. Yildiz/85. Marseiler), Bauer (59. V. Traub), Diep. – Tore: 1:0 Diep (26.), 2:0 Bauer (35.), 2:1 Siebald (66.), 2:2 Fischer (74.), 3:2 Marseiler (88.)