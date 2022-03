Defensive die bildet Basis des Pullacher Erfolgs

Von: Umberto Savignano

Peter Beierkuhnlein (hier noch im Trikot des SV Heimstetten) hält seit seiner Rückkehr an die Gistlstraße die Pullacher Hintermannschaft zusammen. © Dieter Michalek

Raben setzen ihren furiosen Zwischenspurt in der Bayernliga fort – Liedl: „Noch nichts erreicht“

Pullach – Phänomen SV Pullach: In den sieben Partien nach dem Jahreswechsel haben die Raben 16 Punkte geholt, nur einen weniger als in den 22 Spielen davor. Nun könnte man die Erklärung in der Qualität der Winterneuzugänge suchen. Doch beim 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Türkspor Augsburg 1972 fehlten, wie schon davor in Kottern (ebenfalls 1:0), vom neuen Quintett der erkrankte Marian Knecht und der verletzte Daniel Steinacher, dazu wurde Semir Gracic zur Pause ausgewechselt.

Zwei Neue allerdings spielten durch: der junge Darius Amados, von der U21 des TSV 1860 München gekommen, und Peter Beierkuhnlein, der routinierte Rückkehrer aus Hallbergmoos. Und dieses Duo lässt im Abwehrzentrum derzeit wenig zu, steht damit für die neue defensive Stabilität, die nicht nur SVP-Coach Orhan Akkurt so wichtig ist als Erfolgsbasis, sondern auch Theo Liedl, dem Sportlichen Leiter: „Das ist das, was ich immer gepredigt habe: Wenn du hinten die null hältst, hast du schon mal einen Punkt. Und ein Tor schießen wir eigentlich immer.“

Die Partie gegen Augsburg war ein Paradebeispiel für diese Marschroute. Eine Halbzeit lang sah Liedl da „ein schwaches Bayernligaspiel. Torraumszenen gab es gar keine. Es ist eher Mittelfeldgeplänkel. Es fehlt der Ball in die Tiefe, das Direktspiel.“ Immerhin durfte er, trotz der teils höherklassig erprobten Gästeakteure, da aber schon feststellen: „Die Augsburger sind keinen Deut besser als wir, da fällt keiner auf. Sie sind wirklich nichts Besonderes, das sieht man ja auch an der Tabelle. Da musst du drei Punkte holen.“

Und das gelang dann in einer Weise, für die man im Fußball gerne den Ausdruck „Dreckiger Sieg“ verwendet: Nach einem Foul an Mert Yildiz verwandelte Gilbert Diep den fälligen Elfmeter zum Tor des Tages (61.). Mathis Horndasch, der aus kurzer Distanz am fast leeren Tor vorbeischoss (70.), und damit eine laut Liedl „tausendprozentige Chance“ vergab, und Diep, der in bester Position den Ball nicht richtig traf (85.), versäumten es zwar, für vorzeitige Erlösung zu sorgen, doch die Defensive stand. Übrigens auch dank Leon Veliu, der den angeschlagenen Stammkeeper Marijan Krasnic erneut ausgezeichnet vertrat. „In der zweiten Halbzeit war von beiden Seiten mehr Feuer drin. Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel“, so Liedl, der fordert, dass seine Mannschaft solche engen Duelle auch künftig für sich entscheiden sollte: „Wir haben noch nichts erreicht, wir stehen immer noch mitten im Abstiegskampf. Unsere momentane Serie war nur eine Grundvoraussetzung in unserer Situation.“

Dieser Anforderung sind die Raben nachgekommen, indem sie sich seit dem Neustart vom letzten auf den 14. Platz vorgearbeitet haben. Am Samstag (14 Uhr) empfangen sie den punktgleich vor ihnen liegenden FC Gundelfingen, mit einem Sieg würden sie die Relegationszone verlassen. Zwar bliebe auch im Erfolgsfall noch jede Menge Arbeit, doch Liedl weiß: „Gegen Gundelfingen haben wir die Chance, einen Riesenschritt in die richtige Richtung zu machen.“

SV Pullach – Türkspor Augsburg 1:0 (0:0)

SV Pullach: Veliu - Gracic (46. Eck), Amados, Beierkuhnlein, Burghard, Bauer, V. Traub (77. Heinzlmeier), Amdouni (57. Diep), Zander, Czech (90.+3 Sütlü), Yildiz (61. Horndasch) Tor: 1:0 Diep (61., Foulelfmeter) Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Augsburgs Salifou (87., Foul und Unsportlichkeit)