SV Pullach dreht 0:2-Rückstand in 4:2-Sieg

Von: Umberto Savignano

Teilen

Tolle Aufholjagd der Raben gegen Kastl – Diep und Nguyen treffen in der Nachspielzeit.

Pullach – Nein, er habe keinen Gedanken daran verschwendet, dass das siebte Unentschieden in der neunten Partie seiner Amtszeit als Chefcoach des SV Pullach drohte. Und auch nicht, dass es ausgerechnet wieder 2:2 ausgehen könnte, wie schon viermal zuvor. Vinzenz Loistl konzentrierte sich nur auf die Schlussphase des Heimspiels gegen den TSV Kastl, und er wurde tatsächlich erlöst: Nach toller Aufholjagd drehten die Raben den 0:2-Pausenrückstand durch die Treffer von Gilbert Diep und Nam Nguyen in der Nachspielzeit in einen 4:2-Sieg.

Eine Halbzeit lang hatte es gar nicht nach einem Erfolg ausgesehen. Kastl führte zur Pause durch zwei Tore von Michael Renner, der einmal eine Schlafmützigkeit der SVP-Abwehr nutzte (29.) und einmal nach einer Ecke aus ganz spitzem Winkel ungehindert einköpfte (36.), zudem auch noch den Pfosten traf (33.), völlig verdient mit 2:0. Zwar hatten auch die Pullacher zwei gute Möglichkeiten durch Mark Zettl (24.) und Dieps Lattenkopfball (43.), doch Loistls Urteil über den ersten Durchgang war schonungslos: „Die erste Halbzeit war eine Vollkatastrophe, da war uns Kastl in allen Belangen überlegen, hätte 3:1 oder 4:1 führen müssen. Ich verstehe es auch gar nicht, mein Team hat so gebrannt auf das Spiel.“

Immerhin zeigten die Raben die entsprechende Reaktion. „Die Spieler waren selber sauer in der Kabine“, berichtete Loistl, der personelle und damit auch taktische Änderungen vornahm. Er brachte Mittelfeldspieler Keita Kawai für Außenverteidiger Mathis Horndasch und mit Maximilian Stapf neben Diep einen zweiten großen Sturmtank anstelle von Mittelfeldmann Özgür Sütlü. „Wir haben dann auf Dreierkette umgestellt, wollten mehr lange Bälle auf die zwei da vorne schlagen“, umriss er den neuen Plan, der erst eine Großchance durch Diep bescherte, dessen Kopfball von Torwart Patrick Alramseder mit den Fingerspitzen an die Latte gelenkt wurde (46.), und dann gleich den Anschluss: Kastls Pascal Linhart köpfte unbedrängt ins eigene Tor (48.).

Die Gäste meldeten sich zwar noch einmal zurück, als Renner nach schönem Konter zu hoch zielte (54.), doch Pullach drückte, und das bald in Überzahl. Denn nach einem groben Foul an Christian Wimmer sah Kastls Samuel Zwislsperger Rot (57.), die anschließende Rudelbildung bescherte mit Nazrullah Mirza und Sebastian Pietsch noch je einem Akteur beider Seiten eine Zeitstrafe. Als Mirza zurück war, servierte er einen Eckball maßgerecht auf Diep, der zum 2:2 einköpfte (74.), kurz darauf flog Nguyens abgefälschter Schuss als Bogenlampe auf die Latte (77.). In der Nachspielzeit wurde das Anrennen belohnt: Radaus langen Ball legte Stapf per Kopf auf Diep, der mit der Brust annahm und aus der Drehung präzise zum viel umjubelten 3:2 traf (90.+5). Diesem Traumtor ließ Nguyen nach einem Konter sogar noch das 4:2 folgen (90.+7). Loistls Remis-Fluch war damit besiegt. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war es dann auch verdient“, fand der SVP-Coach. um

SV Pullach – TSV Kastl 4:2 (0:2)

SV Pullach: Dressel - Nsimba, Belachew, Radau, Horndasch (46. Kawai), Sütlü (46. Stapf), Wimmer (65. Pandza), Zettl, Nguyen, Diep, Mirza Tore: 0:1 Renner (29.), 0:2 Renner (36.), 1:2 Linhart (48., Eigentor), 2:2 Diep (74.), 3:2 Diep (90.+5), 4:2 Nguyen (90.+7) Rot für Kastls Zwislsperger (57., grobes Foulspiel) Zeitstrafe: Mirza und Kastls Pietsch (beide 60.)