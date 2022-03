Pullachs dritter Anlauf

Von: Umberto Savignano

Teilen

Max Zander (r.) soll die Pullacher Offensive beleben. Zuletzt fehlte er wegen Prüfungen. © Robert Brouczek

Raben könnten mit einem Auswärtssieg am TSV 1865 Dachau vorbeiziehen.

Pullach – Zum dritten Mal in Folge hat der SV Pullach die Chance, mit einem Sieg im direkten Duell am aktuellen Gegner vorbeizuziehen. Am Samstag (14 Uhr) gastieren die Raben beim TSV 1865 Dachau, der drei Punkte und drei Plätze voraus liegt. Der direkte Vergleich spräche im Erfolgsfall dann für den SVP, der das Hinspiel mit 3:0 gewonnen hat.

Die ersten beiden Pullacher Anläufe, den unmittelbaren Gegner zu überholen, sind mit einem 0:1 beim TSV Wasserburg und zuletzt einem 0:0 gegen den VfB Hallbergmoos gescheitert. Und gerade dieses torlose Remis hat Orhan Akkurt die Laune verhagelt. „Letzte Woche war ich absolut enttäuscht“, gibt der SVP-Coach zu. „Es war ja nicht so, dass Hallbergmoos besonders überlegen gewesen wäre. Die hatten vielleicht eine Chance mehr als wir. Wir hatten auch einen guten Teilerfolg, indem wir zu null gespielt haben. Aber nach vorne müssen wir einfach mehr Willen zeigen. Wir können es nicht mit Zaubereien probieren“, richtet sich Akkurts Kritik vor allem gegen die unzureichenden Offensivbemühungen seiner Elf. Dieses Problem hatte sich auch schon in Wasserburg offenbart. „Da habe ich es nicht an die große Glocke gehängt“, so der 36-Jährige. Nach dem Hallbergmoos-Spiel habe er sich aber nicht mehr zurückhalten können: „Da ist es gleich nach dem Spiel einfach aus mir herausgeplatzt, denn wenn man zuhause so leblos auftritt, kann ich nicht anders. Ich habe auch am Montag und am Dienstag lange gesprochen und mich sehr klar und deutlich ausgedrückt.“ Die Quintessenz seiner Ansage fasst Akkurt so zusammen: „Ich habe mich immer vor die Mannschaft gestellt, aber jetzt will ich den Charakter sehen, der im Abstiegskampf nötig ist.“

Dachau seit 13 Spielen sieglos

In diesem Punkt hat auch der Gegner so seine Probleme: Die Dachauer, die aufgrund ihres Kaders vor der Saison eher im Vorderfeld erwartet wurden, schraubten zuletzt mit dem uninspirierten 0:1 beim spielerisch ebenfalls nicht überzeugenden, aber kampfstarken Aufsteiger FC Gundelfingen ihre Negativserie auf 13 sieglose Spiele. „Dachau ist im Grunde in der selben Situation wie wir. Da ist der Wurm drin“, so Akkurt. „Aber sie haben die hochwertigeren Spieler. Von den Namen her sind sie uns überlegen.“ Doch das müsse eben gar nichts bedeuten, wenn seine Raben die richtige Einstellung mitbringen: „Es ist eigentlich immer so: Mentalität schlägt Qualität.“

Mut könnte die Erinnerung ans 3:0 im Hinspiel machen, zu einer Zeit übrigens, als Dachau noch Spiele gewann. Doch Akkurt winkt ab: „Ich dachte auch, wir nehmen den Schwung aus der zweiten Halbzeit von Donaustauf mit.“ Zum Neustart vor drei Wochen hatten die Raben dort ein 0:2 in ein 3:2 gedreht, doch die positive Wirkung blieb aus. Etwas mehr Hoffnung setzt Akkurt da schon auf die Rückkehr des zuletzt wegen Prüfungen verhinderten Max Zander, der die Offensive beleben könnte: „Max spielt geradlinig und macht, was der Mannschaft hilft und nicht, was ihm hilft.“

SV Pullach: Krasnic - Gracic, Amados, Steinacher, Beierkuhnlein, Czech, V. Traub, Bauer, Zander, Knecht, Diep