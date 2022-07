Duell der Ex-Bayernligisten - SV Pullach zu Gast beim TSV Wasserburg

Von: Umberto Savignano

Trotz aller Unwägbarkeiten freut sich Pullachs Neuer Trainer Fabian Lamotte auf den Punktspielstart. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Beim Mitabsteiger TSV Wasserburg wartet die erste Landesliga-Bewährungsprobe auf die neu formierte Truppe von Trainer Fabian Lamotte.

Pullach – Theo Liedl, der Sportliche Leiter des SVP, zeigt schon vor diesem ersten Punktspiel Mitgefühl mit dem neuen Coach: „Ich hätte ihm gerne einen anderen Kader hingestellt. Ziel kann nur sein, dass man die Klasse hält. Wenn noch vier, fünf Leute geblieben wären, hätten wir eine ordentliche Truppe gehabt.“

Aus der Bayernliga sind aber kaum noch Leute übrig, zuletzt wechselten Fabian Czech (zum VfB Hallbergmoos) und Elias Eck (zum SC Oberweikertshofen). Gerade mal zwei, die schon zum engeren Spielerkreis der vergangenen Saison gehörten, standen vor einer Woche im Pokalspiel beim SV Erlbach auf dem Platz: Torwart Marjan Krasnic und der zum Kapitän beförderte 20-jährige Mathis Horndasch. Trotzdem setzten sich die neuen und sehr jungen Raben mit 1:0 durch (wir berichteten). Lamotte, als Abwehrchef selbst im Einsatz, ordnete den Erfolg allerdings ohne Euphorie ein: „In unserem Defensiverhalten ist noch Luft nach oben. Erlbach hatte für meinen Geschmack ein paar hochkarätige Chancen zu viel“, sagt der 39-Jährige, der andererseits Verständnis für manche Schwächen zeigt: „Es ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen, da kann noch nicht alles gut laufen. Umso erfreulicher, dass wir eine Runde weiter sind, aber das ist jetzt auch vorbei. Wir wollen am Samstag einen guten Anfang machen.“

Dabei muss Lamotte im Wesentlichen auf den Erlbach-Kader zurückgreifen. Yannis Marseiler ist noch angeschlagen, Max Zander konnte nach einer Verletzung ebenfalls noch nicht trainieren, Josef Burghard ist nach seiner Roten Karte in der Relegation noch gesperrt. Einzige personelle Erfolgsmeldung der Woche ist die Verpflichtung eines zweiten Torwarts: Maximilian Hug, gerade der U19 entwachsen, kommt vom FC Deisenhofen.

So arg wie die Raben wurden die Wasserburger nach dem Abstieg nicht gebeutelt. „Ich habe mitbekommen, dass dort einige alte Haudegen aufgehört haben. Aber ich denke, sie haben nicht ganz so eine Fluktuation wie wir“, sagt Lamotte, der, die Abwehr erneut in aktiver Rolle organisieren wird, so wie er es beim TSV 1865 Dachau als Spielertrainer bis zu seinem Rücktritt im März über viele Jahre getan hat. Dass er, entgegen der ursprünglichen Planung, in Pullach von der Seitenlinie wieder aufs Feld zurückgekehrt ist, ist für den Ex-Profi kein Problem: „Ich bin einigermaßen fit, habe in Dachau noch in der zweiten Mannschaft gespielt. Und Fußball spielen macht mir nach wie vor Spaß.“ (Umberto Savignano)

Kader

Marijan Krasnic, Maximilian Hug; Naod Belachew, Fabian Lamotte, Nils Allmang, Yannis Marseiler, Daniel Maier, Kean Klugesherz, Yannis Güllüoglu, Nam Nguym, Jan Rausch, Josef Burghard, Marko Tomicic, Din Hibic, Cengizhan Buyar, Özgür Sütlü, Mathis Horndasch, Elian Schmitt, Keita Kawai, Steven Khong-In, Max Zander, Philip Kienz, Maximilian Stapf, Dominik Bacher