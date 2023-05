SV Pullach: Endlich raus aus dem Abstiegssumpf

Von: Umberto Savignano

Unter Druck: Pullachs Trainer Vinzenz Loistl und seine Mannschaft. © Robert brouczek

Steckenbleiben im Abstiegssumpf oder doch den vielleicht sogar schon vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt unternehmen? Das ist die Fragestellung für beide Teams im Isartalduell am Samstag (15 Uhr) zwischen dem TuS Geretsried und dem SV Pullach. Wobei die mit 40 Zählern auf Platz 14 und damit dem möglichen Relegationsrang verharrenden Raben stärker unter Druck stehen als die Platzherren, die als Elfter zwei Punkte mehr auf dem Konto haben.

Pullach – Dabei waren die Geretsrieder lange auf stetigem Kurs in Richtung Abstieg. Der frühe Trainerwechsel im August von Martin Grelics zu Daniel Dittmann schien zunächst zwar Früchte zu tragen, doch im September und Oktober hatte auch der neue Mann seine Ergebniskrise: In acht Spielen setzte es sieben Niederlagen, der einzige Sieg gelang ausgerechnet mit einem 2:1 im insgesamt eher schwachen Hinspiel in Pullach. Ab November startete der TuS dann allerdings eine eindrucksvolle Aufholjagd mit jahresübergreifend 26 Punkten aus 13 Spielen. Trotz des 0:3-Dämpfers in Wasserburg am vergangenen Wochenende hat Dittmann die Geretsrieder zweifelsfrei auf Kurs gebracht. Das ist umso bemerkenswerter, als er erst 23 ist.

SVP-Coach Vinzenz Loistl ist mit 31 selbst sehr jung in seinem Fach, aber doch immerhin acht Jahre älter als Dittmann. Deshalb nötigt ihm sein Geretsrieder Kollege mächtigen Respekt ab: „Ich bin von der Arbeit des jungen Trainers überzeugt. Er hat gute Ergebnisse erzielt, die Spieler sprechen positiv von ihm. Die Mannschaft versucht zu spielen, presst teilweise richtig stark. Auch das spricht für ihn.“ Für Loistl ist die Anerkennung durch die Mannschaft für einen Übungsleiter gerade zu Beginn der Karriere besonders wichtig: „In dem Alter braucht er auf jeden Fall ein paar erfahrene Führungsspieler.“

Loistl verfügt in seinem eigenen Kader über eher wenige solcher Routiniers. „Max Stapf hilft mir viel, ansonsten haben wir eine junge Truppe“, sagt er. Möglich, dass Stapf in Geretsried als des Trainers verlängerter Arm auf dem Spielfeld fehlt, denn ihn plagen Oberschenkelprobleme. Aber es gibt auch jüngere, die in die Bresche springen können, so der Trainer: „Einige Spieler waren in Nachwuchsleistungszentren, so wie Kevin Nsimba beim FC Bayern. Die wissen, was ich mir vorstelle.“ Loistls Vorstellung für den Samstag ist klar: „Ich rechne nicht, ob wir sechs, sieben oder neun Punkte brauchen. Ich will gewinnen und wir werden dementsprechend offensiv und mutig spielen.“ (um)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Bacher, Schmitt, Marseiler, Mirza, Burghard, Kawai, Nsimba, Nguyen, Scurti