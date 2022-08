SV Pullach: Entscheidung innerhalb drei Minuten

Von: Umberto Savignano

Teilen

Raben unterliegen dem VfB Forstinning 1:2.

Pullach – Drei Tore innerhalb von sechs Minuten gaben kurz vor der Pause den Ausschlag beim Landesliga-Duell zwischen dem SV Pullach und dem VfB Forstinning. Am Ende hatten die Raben auch mit etwas Pech das Nachsehen, sie unterlagen mit 1:2 (1:2) und stehen nun in der Abstiegsrelegationszone, während sich der starke Aufsteiger mit dem fünften Sieg im siebten Spiel als Tabellenzweiter im Spitzenfeld zu etablieren scheint.

„Es war ein besseres Landesligaspiel gegen eine gute, geschlossene Mannschaft, bei der man gemerkt hat, dass die Kameradschaft wichtig ist, dass jeder für jeden kämpft“, urteilte Theo Liedl, der Sportliche Leiter des SVP. „Wir haben auch nicht schlecht gespielt, hatten die eine oder andere Torchance, gerade in der ersten Halbzeit. Manchmal waren wir aber etwas weit weg von den Leuten.“ So auch beim 0:1, das in der 37. Minute die spielentscheidende Schlussphase des ersten Durchgangs einläutete: Einen aus dem Pullacher Strafraum abgeprallten Ball konnte Abdullah Aynaci 25 Meter vor dem Tor unbedrängt annehmen. Dass der Forstinninger diese Gelegenheit in sehenswerter Manier nutzte, nötigte Liedl ein Kompliment ab: „Er hat ihn schön reingeschlenzt.“ Gleichzeitig monierte der 58-Jährige, dass sein Team beim zweiten Ball eben nicht zur Stelle war.

Wenige Minuten später schien alles wieder im Lot: Yanis Marseiler glich nach einer Kombination aus, die so richtig nach Liedls Geschmack war: „Das war sehr schön über drei Stationen herausgespielt.“ Marseiler musste nach dem finalen Querpass nur noch den Fuß hinhalten (41.).

Nach dem hochverdienten 1:1 gegen den starken Neuling drängten die Raben gleich weiter. „Wir waren am Drücker“, fand Liedl, dass sein Team nun gefühlt Oberwasser hatte. Doch Pech und vielleicht auch ein bisschen Unerfahrenheit sorgten noch vor dem Wechsel für den Endstand zu Gunsten der Gäste: Einen Forstinninger Freistoß verlängerte der 18 Jahre junge Naod Belachew mit dem Kopf ins eigene Netz (44.). „Das war sehr unglücklich, da hätte er gar nicht hingehen müssen“, so Liedl.

Von diesem Rückschlag erholten sich die Raben nicht mehr wirklich. Liedl sah in der Offensive noch „ein, zwei Situationen“, aber keine echten Chancen mehr: „In der zweiten Halbzeit ist von unserer Seite nicht mehr viel gekommen“, räumte er ein. Insgesamt zeigte sich Liedl mit der Vorstellung seiner Mannschaft nicht unzufrieden, er trauerte aber gerade deshalb dem unglücklich verlorenen Zähler hinterher: „Es war nicht so schlecht. Ein Punkt wäre in Ordnung gewesen.“

UMBERTO SAVIGNANO

SV Pullach – VfB Forstinning 1:2 (1:2)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Lamotte, Belachew, Güllüoglu (63. Tomicic), Nguyen, Schmitt (90. Kienz), Burghard, Marseiler, Bacher (73. Effiong), Stapf Tore: 0:1 Aynaci (37.), 1:1 Marseiler (41.), 1:2 Belachew (44., Eigentor); Zeitstrafen: Aynaci/Forstinning (84.), Marseiler (89.)