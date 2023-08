SVP-Macher Liedl will mehr: „Wir sind nicht angetreten, um um Platz fünf oder sechs zu spielen“

Von: Umberto Savignano

Theo Liedl Pullachs Manager blickt optimistisch voraus. Foto: Archiv bro © Archiv bro

Der SV Pullach hat in der Landesliga mit zwei Siegen in Folge Selbstvertrauen getankt. Theo Liedl, sportlicher Leiter der Raben, will mehr.

Pullach – In jüngerer Vergangenheit hatte Theo Liedl nicht allzu viel Freude mit dem SV Pullach. Der 59-Jährige, der den Raben seit rund drei Jahrzehnten als Spieler, Spielertrainer, Trainer, Manager und nun als Sportlicher Leiter verbunden ist, musste vor einem Jahr den Bayernligaabstieg verkraften und am Ende der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag vor einem weiteren Absturz zittern. Letztlich hielt der SVP die Landesliga, und vor dem fünften Spiel der neuen Runde, heute (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, zeichnet sich ab, dass das Team unter Trainer Vinzenz Loistl den Blick endlich wieder nach oben richten darf.

Vor fünf Tagen lieferte der SVP beim 3:0-Auswärtssieg über den vermeintlichen Aufstiegsanwärter TSV Ampfing jedenfalls eine echte Demonstration, zu Liedls großer Begeisterung: „So spielt man Fußball. Das war seit über einem Jahr das beste Spiel des SV Pullach, bis auf die Chancenverwertung. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung will ich noch drei Leute rausheben, nämlich Josef Burghard, Linus Radau und Keita Kawai. Die drei spielen seit Wochen sehr gut.“

„Wir sind nicht angetreten, um um Platz fünf oder sechs zu spielen. Mit dieser Mannschaft sollte mehr möglich sein.“

Liedl dürfte auch Erleichterung darüber empfunden haben, dass sich die Verpflichtung einiger Akteure aus höheren Klassen offenbar ausgezahlt hat. Auch dahingehend, dass die Raben nun Siege sowohl schön erspielen als auch hart erarbeiten können: Zuvor hatte sich der SVP ja in erster Linie mit viel Willenskraft nach 0:2-Rückstand gegen Kastl mit 4:2 durchgesetzt. Die fußballerische Steigerung in Ampfing erklärt Liedl so: „Vieles ist Einstellung und Kopfsache. Dann hat uns die Umstellung des Systems auf 4-4-2 geholfen. Wir hatten mit Gilbert Diep und Maximilian Stapf zwei Anspielstationen vorne, die die Bälle gut gehalten haben.“

Mit dem Fünften aus Garmisch geht es für die nun auf Rang drei liegenden Raben erneut gegen einen starken Aufsteiger. Die Werdenfelser marschierten vor allem dank ihrer Offensivkraft durch die Bezirksliga, der 29-fache Torschütze Moritz Müller spielt mittlerweile aber für Türkgücü in der Regionalliga. „Wenn wir die Leistung von Ampfing abrufen, wird es sehr schwer gegen uns. Da hat die Mannschaft die Latte sehr hoch gehängt, aber das muss der Maßstab sein“, sagt Liedl, zugleich bekennt er offen, dass das auch sein Anspruch ist: „Wir sind nicht angetreten, um um Platz fünf oder sechs zu spielen. Mit dieser Mannschaft sollte mehr möglich sein.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Pullach: Dressel - Horndasch, Belachew, Radau, Marseiler, Zettl, Kawai, Burghard, Mirza, Stapf, Diep