SV Pullach - FC Unterföhring: Unerwartetes Kellerduell

Von: Umberto Savignano

Teilen

Im Derby gegen Unterföhring auch wieder als Spieler gefragt: Fabian Lamotte, Trainer des SV Pullach. © bro

Dass dieses Isartalderby am neunten Spieltag ein Kellerduell sein würde, hätte vor der Saison wohl kein Beobachter der Landesliga Südost erwartet: Bayernligaabsteiger SV Pullach empfängt am Samstag (14 Uhr) als Tabellenvorletzter den auf Rang 14 liegenden Vorjahreszweiten FC Unterföhring.

Pullach – Vor allem die Position der Gäste erstaunt, allerdings ist sie wohl auch deutlich verzerrt. Denn, ebenso wie der SVP, liegt der FCU mit einem Spiel im Rückstand. Die Partien beider Teams am vergangenen Wochenende wurden ja wegen eines Unwetters abgebrochen. Zudem haben die Unterföhringer ihre beiden Niederlagen gegen Spitzenreiter SpVgg Landshut und den Zweiten Kirchheimer SC kassiert. Hätte ihnen der Spielplan andere Gegner beschert, könnten sie genauso gut ganz vorne liegen, wo sie auch Theo Liedl grundsätzlich verortet: „Unterföhring war in der vergangenen Saison eine Top-Mannschaft und hat fast alle wichtigen Leute gehalten“, sagt der Sportliche Leiter des SVP, der darauf setzt, den Spielaufbau des mit herausragenden Fußballern, wie Bastian Fischer und Maximilian Siebald, besetzten Gegners zu unterbinden: „Wir müssen versuchen, das Spiel eng zu machen, die Unterföhringer bei der Ballannahme stören. Das ist der einzige Weg, die null zu halten und dann über unsere schnellen Leute vielleicht mal zuzuschlagen. Wenn wir sie ins Spiel kommen lassen, haben wir keine Chance.“

Seine Raben betrachtet Liedl „definitiv als klaren Außenseiter“. Tatsächlich ist die Platzierung des SVP weit weniger überraschend als die des Gegners, obwohl man in der 1. Runde der Bayernligarelegation noch zweimal gegen den FCU gewonnen hatte. Doch nach dem Abstieg folgte ein Totalumbruch, dazu kamen zahlreiche Ausfälle seit Saisonbeginn. Von Stabilität sind die Pullacher deshalb noch weit entfernt. Da war die torlose erste Halbzeit beim abgebrochenen Match in Karlsfeld durchaus ein ermutigendes Zeichen. „Es war nicht überragend, aber ordentlich. Wir hatten keine richtigen Torchancen, aber Karlsfeld auch nicht“, so Liedl, der Spielertrainer Fabian Lamotte (Urlaub) als Coach vertrat.

Auch personell gab es einen Lichtblick: Keita Kawai, letzte Saison noch in Unterföhring, gab nach seinem doppelten Bänderriss ein Comeback. „Er ist einer, der uns sofort helfen kann, auch wenn man merkt, dass er ein paar Monate nicht gespielt hat“, freute sich Liedl über das Debüt des Mittelfeldspielers. In den Startlöchern steht nach einer Meniskusverletzung auch Verteidiger Andrej Ogorodnik, Neuzugang aus Wiesbach in der Oberliga Saarland. Liedl: „Er braucht noch ein bisschen, trainiert erst seit 14 Tagen, ist aber diese Woche wieder einen Schritt weitergekommen, geht mehr in die Zweikämpfe und wird sicher im Kader sein.“

Dazu ist Lamotte aus seinem Kurzurlaub zurück. Der Spielertrainer wird auch gleich wieder in aktiver Rolle gefragt sein, denn in der Abwehrzentrale herrschte zuletzt so großer Mangel, dass Stürmer Dominik Bacher in Karlsfeld verteidigen musste. „Er hat sich da sehr gut geschlagen, aber ich brauche ihn vorne“, so Liedl, der hofft, dass die Zeit der Improvisation bald vorüber ist.

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Lamotte, Schmitt, Göllüoglu, Nguyen, Burghard, Kawai, Bacher, Effiong, Stapf