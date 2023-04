SV Pullach feiert irrsinniges Comeback: „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“

Von: Umberto Savignano

Rückenwind für Pullach: Fabian Lamotte sagt nach dem furiosen Endspurt: „Das sollte das Zeichen sein, dass im Fußball vieles möglich ist“. © Brouczek

Der SV Pullach gewinnt eine irre Partie gegen den ASV Dachau. Die Raben liegen kurz vor Schluss in Unterzahl noch mit zwei Toren hinten.

Pullach – Nach dem irren 5:4 (1:2) des SV Pullach gegen den ASV Dachau gab es kein Halten mehr. Der Physiotherapeut des derzeit an einem Innenbandriss im Knie laborierenden Fabian Lamotte hätte angesichts der Jubelszenen wohl skeptisch geschaut, weil auch Pullachs Spielertrainer seiner Freude freien Lauf ließ.

Kein Wunder, denn der 40-jährige Ex-Profi gab zu: „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt.“ Das galt vermutlich für alle Beteiligten: Bis fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit lagen die Raben mit 2:4 hinten, doch dann schafften sie in Unterzahl das eigentlich Unmögliche. Maximilian Stapf (86.), der den Ball laut Lamotte „reingewurschtelt hat“, Kevin Nsimba mit einem gekonnten Schlenzer aus elf Metern (87.) und abermals Stapf, der nach einem Abschlag seines Torwarts Marijan Krasnic über den aus seinem Kasten geeilten ASV-Keeper Korbinian Dietrich hinwegköpfte (90.+3), drehten die Partie.

Der Erfolg ist nicht nur für die Tabelle enorm wichtig, sondern er dürfte auch reichlich Rückenwind für den weiteren Abstiegskampf geben. „Das sollte das Zeichen sein, dass im Fußball vieles möglich ist“, so Lamotte nach dem furiosen Endspurt seines Teams. Schon in den ersten 85 Minuten war einiges geboten. Kevin Nsimba traf nach einem schlechten Abschlag von Dietrich aus der eigenen Hälfte zum frühen 1:0 (10.), doch Yazid Ouro-Akpo Adjai antwortete prompt (12.) und sorgte per Foulelfmeter auch für den 1:2-Pausenstand (33.).

Nach Nam Nguyens Ausgleich (48.) schlug Ouro-Akpo Adjai zum dritten Mal zu (51.), Antonio Jara-Andreu stellte nach einem Konter auf 2:4 (77.). Nach Gelb-Rot für Nasrullah Mirza (80.) schien die Partie endgültig gelaufen. „Der ASV hat es sogar versäumt, das fünfte Tor zu machen, als wir alles riskiert und nach vorne geworfen haben“, gab Lamotte zu, der aber auch den Kampfgeist seiner Mannschaft lobte: „Alle haben sich in die Bälle reingeworfen.“

Und so wurde am Ende eines Spiels, das Lamotte vonseiten seines Teams als „durchwachsen und alles andere als gut“ bezeichnete, das Happy End möglich. „Am Schluss war es wild, wir haben nur noch lange Bälle geschlagen. Und auch, wenn wir es mit mannschaftlicher Geschlossenheit, Willen und Glauben geschafft haben, so war doch eine große Portion Glück dabei.“ (um)

SV Pullach: Krasnic - Schmitt, Ogorodnik, Lelleck (89. Allmang), Marseiler, Nsimba, Böhm (62. Stapf), Mirza, Nguyen, Scurti, Bacher. Tore: 1:0 Nsimba (10.), 1:1 Ouro-Akpo Adjai (12.) 1:2 Ouro-Akpo Adjai (33., Foulelfmeter), 2:2 Nguyen (48.), 2:3 Ouro-Akpo Adjai (51.), 2:4 Jara Andreu (77.), 3:4 Stapf (86.), 4:4 Nsimba (87.), 5:4 Stapf (90.+2) Gelb-Rot: Mirza (80., wiederholtes Foulspiel)