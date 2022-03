Pullachs Fleiß zahlt sich aus

Von: Umberto Savignano

Die Raben könnten wichtigen Schritt nach vorn machen,

Pullach – Beim Tabellennachbarn TSV Kottern könnte der SV Pullach am Samstag (14 Uhr) den nächsten großen Schritt in Richtung Bayernliga-Verbleib unternehmen. Das dazu nötige Selbstbewusstsein bringt der Tabellen-15. vermutlich ins Allgäu mit. Die Bilanz der Raben nach der Winterpause liest sich jedenfalls wie die einer Spitzenmannschaft: Zehn Punkte aus fünf Spielen, ein glatter Zwei-Zähler-Schnitt also, den im Gesamttableau nur die SpVgg Hankofen-Hailing übertrifft. Doch sogar den Spitzenreiter aus Niederbayern haben die Pullacher vor Wochenfrist mit 3:1 niedergerungen, dabei einen Rückstand umgebogen. „Das Vertrauen in sich selbst wächst Stück für Stück, die Leichtigkeit und die Sicherheit kommen zurück“, freut sich SVP-Coach Orhan Akkurt, der aber sorgsam darauf achtet, dass seine Spieler beim derzeitigen Aufwind nicht abheben: „Ich habe den Jungs gesagt: Es war nur ein Sieg. Auch wenn es gegen den Tabellenführer war, auch wenn es sensationell war. Wir haben noch einen harten Weg vor uns, denn wir müssen die verkorkste Hinrunde geradebiegen.“

Warum es seit dem Neustart besser läuft als davor? Dafür bieten die Raben mehrere Erklärungen an. Max Zander etwa, der gegen Hankofen nicht nur als Doppeltorschütze, sondern auch als nimmermüder Antreiber glänzte, sagt: „Mannschaftlich haben wir eigentlich schon immer zusammengehalten, aber wir sind jetzt stabiler in der Abwehr und wir hatten in der Vorrunde auch manchmal Pech. Vielleicht kommt das Glück jetzt zurück.“

Folgt man Akkurt, handelt es sich wohl um das berühmte Glück des Tüchtigen: „Man merkt es auch im Training: Alle arbeiten gut und konzentriert, keiner ist abgehoben. Es läuft eigentlich so, wie ich es mir als Trainer vorstelle.“

Diese Einstellung sei aber auch am Samstag zwingend erforderlich: „Kottern ist ein unangenehmer Gegner. Das war schon immer so. Sie haben in dieser Saison Probleme, aber man darf sich nicht sagen: Die sind angeschlagen. Wir müssen dieses Spiel genauso angehen wie gegen Hankofen.“ Im Hinspiel unterlag der SVP übrigens durch einen Elfmeter in der 45. Minute mit 0:1. „Hinten zu langsam und vorne zu hastig“, urteilte Akkurt damals. Er ist aber sicher, dass es diesmal anders läuft: „Wir sind reifer geworden.“

Sorgen bereitet dem Trainer aber immer noch die Personalsituation. Gegen Hankofen saßen gerade mal drei eher defensiv orientierte Akteure auf der Bank. Im Spiel verletzte sich dann auch noch Cengizhan Buyar, der vermutlich einen Kreuzbandriss erlitten hat. „Das ist sehr schade für den Jungen“, so Akkurt, der mit Gilbert Diep, Mathis Horndasch und Elias Eck auf drei Rückkehrer in den Kader hofft. Ob deren Belastbarkeit nach überstandener Krankheit aber für einen Einsatz in der Startelf reicht, ist fraglich.

SV Pullach: Krasnic – Gracic, Amados, Heinzlmeier, Burghard, Bauer, Beierkuhnlein, Amdouni, Zander, Czech, Yildiz