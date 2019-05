SV Pullach geht mit Personalsorgen in den Saison-Endspurt

von Umberto Savignano schließen

Mit einem Sieg beim TSV Schwaben Augsburg (Samstag, 14 Uhr) könnte sich der SV Pullach vorzeitig den dritten Platz in der Bayernliga Süd sichern. „Das wäre schön“, findet Trainer Frank Schmöller angesichts der widrigen Umstände, mit denen er 2019 zu kämpfen hat: „Wenn man unsere Personalsituation nach der Winterpause bedenkt, wäre eine Platzierung unter den ersten drei, vier gut.“

Pullach – Auch diesmal hat Schmöller wieder neue Ausfälle zu verkraften. Torjäger Lukas Dotzler ist nach seinem Last-Minute-Platzverweis beim 1:0-Sieg gegen Schwabmünchen vor einer Woche gesperrt. „Ärgerlich“, sagt Schmöller, doch mindestens ebenso hart trifft ihn das vorzeitige Saisonende für Torwart Marjan Krasnic: „Er fällt für die beiden letzten Spiele definitiv wegen einer Muskelverletzung aus, die er sich gegen Schwabmünchen zugezogen hat. Und er ist für die Bayernliga ein extrem guter Torhüter.“ Immerhin steht mit dem 39-jährigen Luigi di Palma ein erfahrener Ersatz bereit. „Mit ihm haben wir schon auch eine gewisse Qualität hinten drin“, so der Coach. Für Dotzler wiederum könnte Simon Ollert ins Team rücken, der vor einer Woche beim Lehrgang der Gehörlosen-Nationalmannschaft in Karlsruhe weilte. Zurück im Kader ist nach seiner Sprunggelenksverletzung auch Ludwig Reischl. Dafür steht hinter dem gesundheitlich angeschlagenen Felix Braun noch ein Fragezeichen.

Die Augsburger sind vermutlich wesentlich stärker einzustufen, als es ihr zwölfter Platz aussagt. Zwar verloren sie zwei ihrer drei jüngsten Partien, allerdings nur knapp und gegen Spitzenteams: 1:2 beim Vierten Jahn Regensburg II, 2:3 gegen Meister SV Türkgücü-Ataspor. Und es waren die einzigen Augsburger Niederlagen in 13 Partien seit Oktober. „Die haben sich wahnsinnig stabilisiert in der Rückrunde, wobei mich ihre Hinrunde sowieso gewundert hat, denn sie haben gute Leute im Kader. Das wird ein hoch interessantes Spiel, weil die Augsburger noch einen Punkt zur sicheren Rettung brauchen“, so Schmöller, der auch von seinem Team vollen Einsatz erwartet: „Fußball ist ein schnelllebiger Sport, es bleibt der letzte Eindruck. Und wir sollten schauen, dass wir uns das, was wir uns in der Saison erarbeitet haben, nicht herschenken.“ Denn natürlich will der 52-Jährige zum Abschied aus Pullach seine schöne Serie mit drei zweiten Plätzen und der Meisterschaft 2017 möglichst erfolgreich abrunden: „Fünfmal unter den Top drei, das wäre nicht so schlecht.“ UMBERTO SAVIGNANO

SV Pullach: Di Palma - Brändle, Jobst, Heinzlmeier, Koudossou, Bauer, Hutterer, Benede, Tomicic, Ollert, Zander