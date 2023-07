SV Pullach hat die Qual der Wahl

Von: Umberto Savignano

Früher oft muskulär angeschlagen, jetzt topfit: Özgür Sütlü (im gelben Dress) gibt dem SV Pullach viel Stabilität und Sicherheit. © Robert Brouczek/Archiv

Der SV Pullach scheint rechtzeitig vor dem Landesligastart am Samstag (14 Uhr) zuhause gegen den SV Neufraunhofen seine Form gefunden zu haben: In den letzten Tests gab es einen 2:1-Sieg gegen die U19 der SpVgg Unterhaching und ein für den Gegner schmeichelhaftes 0:0 gegen den Bayernligisten FC Ismaning.

Pullach – „Das waren nochmal zwei gute Testspiele. ch bin zuversichtlich“, sagt Trainer Vinzenz Loistl, zumal die zuletzt fehlenden Gilbert Diep (Entzündung im Knie) und Yanis Marseiler (Termingründe) zum Auftakt wieder dabei sind. Noch einige Wochen fehlen werden allerdings Kapitän Mathis Horndasch (Außenbandriss), Elian Schmitt (Entzündung im Rücken) und Bernard Mwarome (Schultereckgelenksprengung).

„Trotz der Ausfälle wird die Aufstellung schwierig“, verweist Loistl auf die Qual der Wahl, die ihm aber nach den personellen Engpässen der vergangenen Saison durchaus recht ist: „Endlich geht es mal in die andere Richtung.“ Knifflig wird vor allem die Frage, wer in vorderster Linie aufläuft. Hier hat der Coach mit Diep, Routinier Maximilian Stapf und Eigengewächs Sanntino Pandza, der gegen Ismaning überzeugte, drei nahezu gleichwertige Alternativen für eine Position. „Und im Mittelfeld haben wir sowieso eine riesige Breite“, so Loistl. Das liegt auch daran, dass Nasrullah Mirza seine Oberschenkelprobleme auskuriert hat und Özgür Sütlü, der in der Vergangenheit ebenfalls oft muskulär angeschlagen war, nach Auskunft des Trainers derzeit „topfit ist und uns viel Stabilität und Sicherheit verleiht“.

Der Auftaktgegner aus dem Landkreis Landshut, der von der Kreisliga souverän in die Landesliga durchmarschierte, ist für Loistl ein weitgehend unbeschriebenes Blatt: „Videos findet man gar keine.“ Neufraunhofen setzt aber offenbar auf den Bestandskader ohne bekannte Namen. Ein paar Tipps konnte Pullachs früherer Trainer Frank Schmöller liefern, der mit der U21 des TSV 1860 München einen 4:2-Testsieg bei den Niederbayern landete. „Offensiv sind sie sehr gut besetzt, hinten haben sie Schwachstellen“, fasst Loistl die Informationen zusammen. Dementsprechend erwartet er „eine gefestigte Truppe, die über den Kampf kommt und durch den Landesligaaufstieg euphorisiert sein wird“.

Die Vorgabe für den Start ist dennoch klar: Ein Sieg soll her. Insgesamt hofft Loistl nach der vergangenen Zittersaison auf einen „Platz im oberen Tabellendrittel. Wir wollen lange vorne mitmischen.“ Aufstiegsfavoriten seien jedoch andere Teams: „Hallbergmoos hatte nach dem Bayernligaabstieg keine Abgänge, Wasserburg schätze ich stark ein, Traunstein hat sich gut verstärkt und Ampfing erwarte ich auch vorne.“

SV Pullach: Dressel - Nsimba, Belachew, Radau, Burghard, Zettl, Wimmer, Sütlü, Kawai, Nguyen, Pandza