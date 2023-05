SV Pullach: Heiße Wochen an der Gistlstraße

Von: Umberto Savignano

Der kopfballstarke Dominik Bacher bleibt zunächst im Pullacher Abwehrzentrum © bro

SV Pullach benötigt im Abstiegskampf noch ein paar Punkte.

Pullach – Vier Spieltage bleiben dem SV Pullach, um die Relegationszone zu verlassen. „Sechs, sieben Punkte brauchen wir noch, also zwei Siege mindestens“, rechnet Trainer Vinzenz Loistl vor. Ein Heimerfolg am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Ampfing würde da schon mal viel Druck von der Mannschaft nehmen.

Die Ampfinger sind ein Paradebeispiel für die Launen der Landesliga Südost in dieser Saison. Anfangs schienen sie sich als heißer Aufstiegsanwärter vorne einzunisten. Doch mit mageren zwei Punkten aus den ersten fünf Partien nach der Winterpause bewegten sie sich schon im freien Fall auf den Tabellenkeller zu. Mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen haben sich die Schweppermänner nun wieder stabilisiert.

Nach oben ist der Zug zwar wohl abgefahren, doch mit 46 Zählern sollte der Klassenerhalt nahezu sicher sein. Stützen der Gäste sind der routinierte Abwehrchef Birol Karatepe, Ex-Löwe Kodjovi Koussou im Mittelfeld und der bislang 14 Mal erfolgreiche Torjäger Mike Opara. „Die drei können schon was“, sagt Loistl, der „eine Mannschaft mit individueller Klasse erwartet“, aber auch betont: „Sie liegen jetzt auch nicht mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Da kann man schon was holen.“

Unterm Strich sei „jeder Gegner eine Wundertüte, das gilt auch für uns“. Trotz des Ampfinger Sieben-Punkte-Abstands auf den SVP erwartet Loistl in jedem Fall einen weiterhin sehr fokussierten Gegner: „So lange sie rechnerisch noch nicht gesichert sind, werden sie es nicht locker angehen.“

Mitentscheidend wird sein, ob die Raben über 90 Minuten die Konzentration in der Defensive hochhalten können. Schon Loistls vor gut zwei Wochen entlassener Vorgänger Fabian Lamotte beklagte immer wieder zu einfache Gegentore. Loistl selbst sah als Verantwortlicher beim 2:0 gegen Schwaig und beim 1:2 in Kirchheim in dieser Hinsicht „eineinhalb gute Halbzeiten“, allerdings trübten die zwei Gegentore innerhalb von drei Minuten in der zweiten Halbzeit des Kirchheim-Spiels den Eindruck. „Das müssen wir abstellen, daran haben wir auch gearbeitet“, so der Trainer, der für den Rest der Saison auf Andrej Ogorodnik wegen einer Knieverletzung verzichten musst. Der gelernte Stürmer Dominik Bacher übernahm schon zuletzt dessen Rolle im Abwehrzentrum und das wird auch so bleiben. „Er hat es gut gemacht“, lobt Loistl, der ansonsten aus dem Vollen schöpfen kann. um

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Bacher, Schmitt, Marseiler, Mirza, Burghard, Kawai, Nsimba, Nguyen, Stapf