„Oben angreifen“: Pullach holt mit Wimmer den dritten Stammspieler vom VfR Garching

29 Spiele machte Christian Wimmer (schwarzes Trikot) für den VfR Garching in dieser Bayernliga-Saison.

VfR in der Relegation gefordert

Von Umberto Savignano schließen

Pullach bedient sich ein drittes Mal beim VfR Garching: Neben Radau und Zettl kommt auch Wimmer zum SVP. Liedl bekräftigt die eigenen Ambitionen.

Und noch ein Garchinger für den SV Pullach: Mit Christian Wimmer vermeldet Theo Liedl bereits den dritten Neuzugang vom VfR Garching. Zuvor hatte der Sportliche Leiter des SVP die Verpflichtung von Linus Raudau und Mark Zettl bekanntgegeben (wir berichteten). Mittelfeldspieler Wimmer ist 25 Jahre alt, er bestritt in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 57 Bayernliga-Einsätze für den VfR, die meisten von Beginn an, davor spielte er seit seiner Jugend in Traunstein.

Der Wechsel von drei Stammspielern des VfR Garching, der in der Relegation noch um den Bayernligaverbleib kämpfen muss, zum SV Pullach, der sich auf den letzten Drücker den direkten Klassenerhalt in der Landesliga gesichert hat, zeigt die Ambitionen der Raben. Man wolle „wieder oben angreifen“, hatte Liedl unmittelbar nach der Rettung angekündigt. Deshalb sollen weitere Verstärkungen folgen. (um)