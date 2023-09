SV Pullach holt zwei neue Spieler vorm Heimspiel gegen Forstinning

Von: Nico Bauer

Nach einem Corona-Ausbruch beim SV Pullach steht Trainer Vinzenz Loistl jetzt wieder die komplette Mannschaft zur Verfügung. © Robert Brouczek

Die Spektakeltruppe der Landesliga Südost, der VfB Forstinning, gastiert beim SV Pullach - der wiederum hat in letzter Minute zwei Neuzugänge verpflichtet.

Pullach – Diesmal könnte es so richtig lohnen, an die Gistlstraße zu spazieren und Landesliga-Fußball beim SV Pullach zu schauen. Gastmannschaft ist diesen Samstag (14 Uhr) der VfB Forstinning – quasi die Spektakeltruppe der Liga: Bei keiner Mannschaft fallen mehr Tore. Die Tordifferenz von 18:16 ist erstaunlich nach acht Spielen, der VfB schießt im Schnitt 2,25 Tore pro Spiel und kassiert auch genau zwei Treffer in jeder Partie. Forstinning ist so etwas wie der König unter den zahlreichen Mannschaften, die vorne und hinten volles Risiko gehen.

Das Gastspiel beim SV Pullach ist das Aufeinandertreffen von zwei verschiedenen Stilarten. Das Team aus dem Münchner Süden hat nur zwei Punkte weniger als Forstinning, aber das Torverhältnis (17:9) steht für kontrollierten Fußball. „Wir wollen gegen Forstinning unser Spiel durchbringen“, sagt Trainer Vinzenz Loistl – mit der Einschränkung, „dass man einen Mohamad Awata nicht 90 Minuten ausschalten kann“. Der Unterschiedsspieler des VfB hat viele Jahre Regionalliga gespielt (Heimstetten, Schweinfurt) und bislang eine super Erfolgsbilanz (acht Spiele, sieben Tore).

Zum „Deadline Day“, dem Finale der Sommertransferperiode, waren die Pullacher noch einmal aktiv mit zwei Zugängen. Mit dem Innenverteidiger Darius Amados kommt ein extrem spannender Kicker an die Gistlstraße. Der 23-jährige absolvierte in der Saison 2021/22 schon elf Spiele in Pullach und hat in der Vita bekannte Clubs wie den FC Memmingen, Rot-Weiß Erfurt, Türkgücü München oder SV Donaustauf stehen. Er könnte gegen Forstinning gleich in die Startelf rücken und wäre für Mohamad Awata auch ein Gegenspieler auf Augenhöhe. Der zweite Neue ist Robin Hoffmann, der aus Baden-Württemberg nach München gezogen ist. In seiner alten Heimat hat er auch schon Oberliga gespielt.

Im Heimspiel gegen den VfB Forstinning steht, nach einem Corona-Ausbruch in der Mannschaft, wieder die volle Truppe bereit. In Hallbergmoos musste sogar Trainer Vinzenz Loistl selbst mit auf den Platz. Gegenüber dem etwas unglücklich verlorenen Auswärtsspiel (0:1) hat man nun wieder viele Alternativen in allen Mannschaftsbereichen. „Wir konnten in der Woche mit den Rückkehrern wieder gut trainieren und taktisch arbeiten“, sagt der Trainer. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dressel, Belachew, Burghard, Amados, Radau, Kawei, Mirza, Müller, Nsimba, Diep, Stapf.