2:2 – SV Pullach holt Zwei-Tore-Rückstand auf

Von: Umberto Savignano

Teilen

Ein Punkt der Moral: Der SV Pullach (in Gelb Kevin Nsimba) holte gegen den ZuS Holzkirchen nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden. © Robert Brouczek

In einer turbulenten Schlussphase rettete der SV Pullach zuhause gegen den TuS Holzkirchen mit einem 2:2 nach 0:2-Pausenrückstand trotz Unterzahl einen wichtigen Punkt. „Man kann schon etwas mitnehmen: Es war ein gutes Spiel von uns, wir sind zum dritten Mal hintereinander ungeschlagen geblieben. Es war ein moralischer Sieg“, zeigte sich Trainer Fabian Lamotte nach dem Abpfiff zufrieden.

Pullach – Die zuletzt zweimal siegreichen Raben begannen selbstbewusst und dominierten die Partie, sahen sich aber nach einem Holzkirchner Konter, an dessen Ende Tobias Seidl den Ball nur noch über die Linie drücken musste (15.), mit einem frühen Rückstand konfrontiert. Die Pullacher ihrerseits vergaben einige Möglichkeiten, bei den besten scheiterten Nam Nguyen im eins gegen eins und Dominik Bacher mit einem Kopfball aus fünf Metern am stark reagierenden TuS-Keeper Benedikt Zeisel. In der 44. Minute folgte dann ein in doppelter Hinsicht herber Rückschlag für die Pullacher, vom Zeitpunkt und von der Entstehung her: Yasin Keskin traf mit einem Freistoß aus gut 30 Metern, der SVP-Torwart Maximilian Hug durch die Beine rutschte zum 0:2. Lamotte hatte in der Pause allerdings nicht das Gefühl, dass seine Truppe deshalb aufstecken könnte. „Klar war das ein Dämpfer und den einen oder anderen Spieler musst du dann vielleicht aufmuntern, aber man hat gemerkt: Die Mannschaft war so eingestellt, dass sie das umdrehen wollte.“

Die Raben machten Druck, hatten auch einige Möglichkeiten, aber der Anschluss gelang erst in der 79. Minute durch Nasrullah Mirza, der eine Flanke von Mathis Horndasch einköpfte. Nun wurde es turbulent: Keeper Hug kam bei einem Holzkirchner Konter gegen einen Angreifer einen Schritt zu spät, sah wegen Notbremse Rot (81.). So musste der eigentlich muskulär angeschlagene Stammtorwart Marijan Krasnic zwischen die Pfosten. „Natürlich habe ich gebangt, ob es bei ihm geht. Es wäre der Supergau gewesen, wenn er sich noch schlimmer verletzt hätte“, gab Lamotte zu, dass er in der Torwartfrage zitterte. Doch es ging gut, Krasnic hielt nach einem weiteren gefährlichen TuS-Konter den SVP mit einer Glanztat sogar im Spiel. Und am Ende wurden die Raben tatsächlich für ihre unermüdlichen Bemühungen in Unterzahl belohnt: Yanis Marseiler nutzte das allgemeine Chaos der Schlussminuten, jagte den Ball nach einer Hereingabe volley zum 2:2-Ausgleich in die Maschen (90.+4) und sorgte für den finalen Pullacher Jubel, auch bei Lamotte: „Wenn man am Ende in Unterzahl den Ausgleich macht, obwohl man mit einem 0:2 aus der Halbzeit startet, ist es ein gewonnener Punkt, auch wenn man ganz klar sagen muss, dass wir heute von den Chancen her und für unser richtig gutes Auftreten mehr verdient gehabt hätten.“

SV Pullach – TuS Holzkirchen 2:2 (0:2)

SV Pullach: Hug - Horndasch (81. Krasnic), Belachew (78. Effiong), Ogorodnik, Marseiler, Nsimba, Schmitt (65. Sütlü), Kawai, Nguyen (46. Scurti), Mirza, Bacher (68. Pandza) Tore: 0:1 Seidl (15.), 0:2 Keskin (44.), 1:2 Mirza (79.), 2:2 Marseiler (90.+4) Rot: Hug (81., Notbremse)