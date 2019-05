SV Pullach ohne Durchschlagskraft

von Umberto Savignano schließen

Durch eine 0:1 (0:0)-Heimniederlage im Nachholspiel gegen den TSV Rain/Lech hat der SV Pullach Platz zwei in der Bayernliga Süd an den Gegner abgegeben.

Pullach – Dass Frank Schmöller kein gutes Haar am Auftritt seiner Mannschaft lassen würde, war schon aus seinen Kommentaren an der Seitenlinie herauszuhören. „Haben wir ausgesehen, wie eine Mannschaft, die ein Spitzenspiel gewinnen will?“, fragte er nach der Partie rhetorisch, bevor er sein Urteil abgab: „Ich kann nicht einmal sagen, ob ich wütend bin, aber ich habe kein Verständnis für diese Leistung. Dieses Ballgeschiebe hinten rum, kein Tempo in der Tiefe: Das ist nicht meine Art, Fußball zu spielen.“ Dabei habe sich sein Team etwas ganz anderes vorgenommen: „Wir wollten mutig anfangen. Aber wir haben den Ball so lange hin und hergeschoben, bis uns der Gegner nochmal 20, 25 Meter weiter hinten reingepresst hat.“

Tatsächlich dominierten die Gäste vom Anpfiff weg. Marjan Krasnic war mehrfach gefordert: Bei Daniel Bauers Kopfball zeigte Pullachs Keeper seine erste Glanztat (11.), kurz darauf war er gegen Stefan Müller zur Stelle, der sich den Ball etwas zu weit vorgelegt hatte (17.). Seine beste Parade vor der Pause zeigte Krasnic dann bei einem Käser-Kopfball, den er sensationell aus dem Winkel fischte (41.).

Die Raben hatten offensiv nur wenig entgegenzusetzen. Am nächsten waren sie einem Treffer noch nach einem Freistoß durch Alexander Jobsts abgeblockten Kopfball und Max Zander, der den Nachschuss per Seitfallzieher am Pfosten vorbeifeuerte (22.).

Auch nach dem Wechsel war zunächst Krasnic in höchster Not gefordert: gegen Käser (53.), Johannes Müller (55.) und Marco Zupur (58.). Dann aber schienen die Pullacher den Gegner etwas besser in den Griff zu bekommen, ohne ihrerseits wirklich gefährlich zu werden. Durch einen leichtsinnigen Ballverlust im Mittelfeld ermöglichten sie den Gästen aber ausgerechnet in dieser, zumindest defensiv etwas ansprechenderen Phase den Siegtreffer: Käser köpfte nach dem schnellen Umschalten über Johannes Müller und Flanke von Stefan Müller ein (74.). „Das war derselbe Fehler wie in Hankofen“, ärgerte sich Schmöller, dass sein Team aus der vorangegangenen 0:1-Niederlage beim Abstiegskandidaten offenbar nichts gelernt hatte. In der Schlussphase hielt Kransic sein Team zwei weitere Male im Spiel, diesmal gegen Blerand Kurtishaj (84.) und Zupur (90.+1). „Es ist zwar schön zu wissen, dass man einen guten Torwart hat, aber für den Trainer ist es immer ein Alarmzeichen, wenn er der beste Mann ist“, kommentierte Schmöller die starke Vorstellung seines Schlussmanns. Die Raben hatten nur eine Möglichkeit zum Ausgleich, als sich Felix Braun energisch durchsetzte, aber drüber schoss (85.). „Das war unsere einzige Aktion und das ist traurig. Wir hatten keine Durchschlagskraft“, kritisierte Schmöller, der betonte, dass sein Urteil völlig unabhängig vom Resultat sei: „Rain ist eine gute Mannschaft, hat verdient gewonnen. Mir geht es aber nicht darum, dass wir verloren haben. Ich bin der erste, der sagt: Heute war nicht mehr drin. Aber dann gehe ich wenigstens mit fliehenden Fahnen unter. Ganz ehrlich: Als Zuschauer wäre ich heute früher gegangen.“

SV Pullach: Krasnic - Brändle (85. van Boyen), Jobst, Heinzlmeier, Koudossou, Bauer (78. Tomicic), Hutterer, Benede, Ollert (64. Braun), Dotzler, Zander

Tor: 0:1 Käser (74.)