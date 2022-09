SV Pullach jubelt im Derby beim TSV Grünwald

Von: Umberto Savignano

Auf Grünwalds Trainer Florian de Prato wartet an der Keltenstraße noch eine Menge Arbeit. © brouczek

Fußball-Landesliga: Raben bestätigen mit 3:1-Sieg ihren Aufwärtstrend. Joppa: „Es reicht einfach nicht.“

Grünwald – Der jüngste Trend beider Mannschaften hat sich im Landkreis-Derby zwischen dem TSV Grünwald und dem SV Pullach klar bestätigt: Die Grün-Weißen blieben bei ihrer 1:3 (0:2)-Niederlage zum fünften Mal in Folge sieglos (bei nur einem Unentschieden), die Raben gewannen hingegen ihr drittes Spiel am Stück – und das in nur sechs Tagen. Besonders bitter für die Hausherren: Neben einem Eigentor trug sich ihr im Sommer zurück nach Pullach gewechselter Ex-Stürmer Maximilian Stapf zweimal in die Torschützenliste ein.

„Ich kenne Maxi schon seit er ein kleiner Bub ist, er ist ein wiefes Kerlchen“, zollte TSV-Sprecher Jochen Joppa Stapf seinen Respekt und ergänzte: „Was soll ich mich groß aufregen? Die Pullacher waren besser und haben nicht unverdient gewonnen, wenn auch zum Teil glücklich. Wir hatten im ganzen Spiel zwei Halbchancen, mehr war einfach nicht.“

Die erste dieser vagen Möglichkeiten hatte Alexander Rojek, der aus 16 Metern weit drüber zielte (2.). Dann deutete Stapf seine Gefährlichkeit mit zwei Versuchen, die das Ziel knapp verfehlten, schon an (7., 10.). Das 0:1 markierte aber ein TSV-Verteidiger: Einen Schuss aus dem Gewühl, der vor ihm auf dem nassen Rasen aufsprang, fälschte David Wörns mit dem Außenrist unhaltbar ab.

„Dann kommt auch noch Pech dazu. Der Ball wäre vorbeigegangen“, so Joppa, der aber einräumte: „Aufgrund der Spielanlage war die Führung da eigentlich schon verdient. Pullach hat eine gewisse Struktur ins Spiel gebracht, hat es auch mit langen Bällen über beide Außen versucht. Und unsere Abwehr ist zurzeit nicht sattelfest, das sieht man an den 13 Gegentoren in den letzten drei Spielen.“

Nach dem 0:1 war die Verunsicherung deutlich spürbar, drei verunglückte Grünwalder Rückgaben wusste der SVP zwar nicht zu nutzen, doch kurz vor der Pause schlug Stapf zu: Nachdem TSV-Keeper Kevin Mertes den Ball nur abklatschen konnte, staubte er ins leere Gehäuse ab (42.). „Pullach war zielstrebiger, griffiger, besser“, lobte Joppa den Gegner und vor allem auch den Stürmer: „Er war aktiv und ist immer richtig gestanden.“

Grünwalds Trainer Florian de Prato versuchte mit Wechseln der Partie eine Wendung zu geben, und gerade der zuletzt lange ausgefallene Dario Matijevic belebte mit seiner Geschwindigkeit das Spiel. Joppa sah die Steigerung, jedoch keinen nachhaltigen Effekt: „Pullach war in der zweiten Halbzeit nicht mehr so aktiv, das ist uns entgegengekommen, aber die Durchschlagskraft fehlt.“ Die bewies Stapf, als er nach einer Ecke zum 0:3 einnickte (62.). „Es war ein guter Kopfball und auf seine Höhe kommen bei uns nur wenige. Aber man hätte schon stören können“, so Joppa.

Eine Zehn-Minuten-Strafe für Grünwalds Marco Bornhauser blieb ohne weitere Folgen, weil Pullach nun einen Gang zurückschaltete. Wieder in Gleichzahl verkürzte der TSV nach einem sehenswerten Angriff durch Fabian Traub auf 1:3 (83.), eine Minute später erhielt Pullachs Yanis Marseiler eine Zeitstrafe, die die Gäste aber nicht mehr in Gefahr brachte. „Wir haben ein bisschen Druck gemacht, aber Pullach war nie wackelig“, fand Joppa, der sich stark sorgt um seine Grün-Weißen, denen auch aufgrund des langfristigen Ausfalls von Sebastian Koch und der aktuellen Verletzung von dessen Bruder Marc die Stabilität fehlt: „Ich will keine Panik machen. Unsere junge Mannschaft ist sehr bemüht, aber es reicht im Moment einfach nicht.“

TSV Grünwald – SV Pullach 1:3 (0:2)

TSV Grünwald: Mertes - Bornhauser, Heinzlmeier, Wörns, Kreuzeder (23. Grünwald), Sammer (46. F. Traub), V. Traub, Tschaidse (46. Matijevic), Rojek (76. Körner), Halbich, Boubacar SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Bacher, Ogorodnik, Marseiler, Burghard, Klugesherz (79. Böhm), Kawai (90. Allmang), Nguyen, Scurti (80. Güllüoglu), Stapf (90.+2 Effiong) Tore: 0:1 Wörns (12., Eigentor), 0:2 Stapf (42.), 0:3 Stapf (62.), 1:3 F. Traub (83.) Zeitstrafen: Bornhauser/Grünwald (65.); Marseiler/Pullach (84.)

Wahrlich ein Grund zum Jubeln: Die Pullacher holten in sechs Tagen neun Punkte und machten in der Tabelle einen weiten Sprung nach vorne. © brouczek