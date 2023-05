SV Pullach wehrt sich gegen Kirchheimer SC vergebens und verpasst Befreiungsschlag

Von: Umberto Savignano

Der Anschlusstreffer von Dominik Bacher kam zu spät. © Bro

Sie wehrten sich tapfer, doch am Ende konnten die Fußballer des SV Pullach die 1:2 (0:0)-Niederlage beim Kirchheimer SC nicht verhindern.

Pullach – Während die Hausherren nun schon auf Tuchfühlung mit Tabellenführer SV Bruckmühl gehen, stecken die Raben weiterhin im Abstiegskampf fest. Auf ihrem Kunstrasen, der sogar noch kleiner ist als der in Pullach, griffen die Hausherren zu einem Mittel, das Vinzenz Loistl nicht unbedingt erwartet hatte:

„Kirchheim hat es ausschließlich mit langen Bällen probiert, das hat mich schon überrascht. Aber auf dem Platz war es intelligent gespielt“, sagte der neue SVP-Trainer, dessen Abwehr bis zur Pause trotzdem kaum etwas zuließ. Kirchheims Philipp Maiberger setzte einen Freistoß knapp über die Latte (29.), eine Minute später lag der Ball sogar im Pullacher Tor, doch Schiedsrichterin Paulina Koch (Kottern) entschied auf Abseits.

KSC mit Doppelschlag

Die Raben antworteten mit einem Freistoß von Nasrullah Mirza, der auf dem nassen Untergrund richtig Fahrt aufnahm, KSC-Keeper Ivan Bacic konnte aber parieren (32.). „Mit der ersten Halbzeit war ich relativ zufrieden, wir haben auch ein paar Mal gut von hinten herausgespielt“, sagte Loistl.

Nach dem Wechsel bog der Aufstiegskandidat dann aber mit einem Doppelschlag schnell auf die Siegerstraße ein: Ein langer Ball, den die SVP-Verteidigung diesmal nicht unter Kontrolle brachte, erreichte Alessandro Cazorla, dessen scharfe Hereingabe drückte Kerim Özdemir am langen Pfosten ein (49.), Luca Mauerer erhöhte mit einem abgefälschten Distanzschuss nur drei Minuten später auf 2:0 (52.). „Das war schon ein bisschen unglücklich und ein kleiner Genickbruch“, so Loistl, der seine Mannschaft aber für ihr unermüdliches Bemühen lobte: „Wir haben nie aufgesteckt, für den Abstiegskampf war es vom Kämpferischen her ein gutes Zeichen.“

SVP verpasst Ausgleich

So verhinderte unmittelbar nach dem 2:0 erneut Torwart Babic einen Pullacher Treffer: Mirzas 20-Meter-Schuss hätte genau gepasst (53.). Hoffnung keimte dann noch einmal durch Dominik Bachers 2:1 per Kopf im Anschluss an eine abgewehrte Ecke und nach Flanke von Mathis Horndasch auf (84.).

Der SVP drängte aber vergeblich auf den Ausgleich. „Die Kirchheimer waren am Schluss schon nervös, haben es aber letztlich aufgrund ihrer Abgeklärtheit verdient“, so Loistl, der für seine Mannschaft trotz der Niederlage noch alle Chancen auf den Klassenerhalt sieht: „An der Situation hat sich nicht viel geändert. Wir müssen weiter zwei, drei Punkte aufholen.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

Kirchheimer SC – SV Pullach 2:1 (0:0)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Bacher, Schmitt, Marseiler, Mirza, Burghard, Kawai (56. Pandza), Nsimba (63. Böhm), Nguyen (74. Scurti), Stapf

Tore: 1:0 Özdemir (49.), 2:0 Mauerer (52.), 2:1 Bacher (84.)