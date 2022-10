SV Pullach: Rumpf-Team hält sich wacker – „Es war eine Steigerung“

Von: Umberto Savignano

Trotz der 0:2 (0:0)-Niederlage beim TSV Ampfing mussten sich die Landesliga-Fußballer des SV Pullach, anders als zuletzt beim 0:6 gegen den Kirchheimer SC, nicht viel vorwerfen lassen.

Pullach – „Es war eine Steigerung, was ja nach dem Kirchheim-Spiel nicht so schwer war. Aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war in Ordnung“, urteilte Trainer Fabian Lamotte. „Vor allem, weil wir ziemlich gebeutelt waren.“

Tatsächlich traten die Raben ihre Auswärtsfahrt einmal mehr mit dem letzten Aufgebot an. Gegenüber der Startelf der Vorwoche fehlten Torwart Marijan Krasnic (Verdacht auf Muskelfaserriss), Yanis Marseiler (Zehenprellung), Elian Schmitt (Platzwunde), Nam Nguyen und Keanu Klugesherz (beide krank). Naod Belachew, der bei der Heimpleite nach einer halben Stunde eingewechselt wurde, musste ebenfalls wegen Krankheit passen. Und auch der stark erkältete Trainer Fabian Lamotte stand diesmal nicht für den Notfall zur Verfügung. So saßen nur drei Feldspieler auf der Bank, von denen zwei, Özgür Sütlü und Steven Khong-In, wegen Verletzungen in dieser Saison noch kein Punktspiel bestritten hatten. Und als ob dies der Personalmisere noch nicht genug gewesen wäre, verletzte sich Nils Allmang in der Anfangsphase am Arm, für ihn feierte besagter Khong-In mit 19 sein Debüt in der Männer-Landesliga.

Angesichts dieser äußerst widrigen Umstände hielten sich die Raben gut, brachten gegen den Tabellendritten ein glückliches, aber nicht gänzlich unverdientes 0:0 in die Pause. „Mit Sicherheit hatte Ampfing in der ersten Halbzeit die gefährlicheren Situationen, die wir aber selbst heraufbeschworen haben. Aber auch wir hatten unsere Möglichkeiten“, so Lamotte mit Blick auf gute Distanzversuche von Josef Burghard (24.) und Facundo Scurti (36.) sowie einen Kopfball von Philip Kienz (34.).

Auch nach dem Wechsel präsentierte sich der SVP stabil, hatte in der 65. Minute jedoch Pech, dass Burghard gegen einen Ampfinger an der Strafraumkante einen Tick zu spät kam und der Schiedsrichter das regelwidrige Geschehen innerhalb des Sechzehners wahrnahm. Eine knappe Entscheidung, die die Niederlage einläutete. „Ich bin sicher: Wenn wir den Elfmeter nicht kriegen, können wir was mitnehmen“, ärgerte sich Lamotte. Die Strafstoßchance ließ sich der 37-jährige Birol Karapete mit all seiner Routine jedenfalls nicht entgehen (65.).

Dass die Gastgeber den Pullachern an Erfahrung überlegen waren, machte vielleicht den größten Unterschied. Denn in einigen Situationen, etwa als Kienz den Ball unsauber mitnahm, wäre der Ausgleich drin gewesen. Stattdessen nutzte Ampfing eine Kontersituation durch Valentino Gavric zum 2:0-Endstand (80.). „Die Mannschaft hat trotz der Ausfälle versucht, eine Reaktion aufs Kirchheim-Spiel zu zeigen. Aber manchmal sind wir einfach nicht clever genug“, so Lamotte. (um)

SV Pullach: Hug - Allmang (14. Khong-In), Bacher, Ogorodnik, Horndasch, Burghard (76. Sütlü), Böhm, Kawai, Scurti, Kienz, Stapf (75. Effiong)

Tore: 1:0 Karatepe (65., Foulelfmeter), 2:0 Gavric (80.)