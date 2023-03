SV Pullach legt 6:2-Katapultstart hin

Von: Umberto Savignano

So ein Sieg freut einen schon. Das zeigt, dass man in der Vorbereitung nicht so viel falsch gemacht hat. Fabian Lamotte (Trainer SV Pullach) Bauchlandung für Traunstein: Pullach (Facundo Scurti; rechts) © Robert Brouczek

Das sah überhaupt nicht nach Abstiegskampf aus: Dank eines 6:2 (4:1)-Erfolgs in einem unterhaltsamen Spiel gegen den noch im Aufstiegsrennen vertretenen SB Chiemgau Traunstein hat der SV Pullach den vorletzten Platz der Landesliga Südost verlassen und den Anschluss ans hintere Tabellenmittelfeld hergestellt.

Pullach – Auf dem engen Kunstrasen machten die Raben vom Anpfiff weg Druck. „Wir haben hoch gepresst, das ist auf dem kleinen Platz eine Option, die wir in der Vorbereitung schon praktiziert haben. Die Mannschaft hat es gut umgesetzt“, lobte Trainer Fabian Lamotte. Der Lohn war die frühe 2:0-Führung, wobei diese Tore nicht aus Balleroberungen in des Gegners Hälfte resultierten. Erst traf Naod Belachew im Anschluss an eine Ecke aus dem Gewühl (6.), dann Nasrullah Mirza, der Belachews Diagonalball gekonnt annahm und versenkte (10.). Die Gäste kamen zwar durch einen aus SVP-Sicht unglücklichen Elfmeter – ein Verteidiger schoss den anderen beim Klärungsversuch von hinten an die Hand – durch Julian Höllen bald zum Anschluss (19.). Aber davon ließen sich die Pullacher nicht beirren. „Wir haben das gut weggesteckt“, fand Lamotte, der sich beim 3:1 dann über die unmittelbare Wirkung des Pressings freuen durfte: „Da haben wir hoch am Sechzehner angegriffen, mit Dominik Bacher, Keita Kawai, Nam Nguyen und Elian Schmitt.“ Letzterer nutzte den daraus resultierenden Ballgewinn (31.). Facundo Scurti erhöhte nach einem weiten Ball mit einem Lupfer über den Torwart noch vor der Pause auf 4:1 (42.).

Nach der Pause ging es zunächst Schlag auf Schlag weiter: Andrej Ogorodnik markierte nach einer Ecke per Kopf das 5:1 (50.), Höllen verwandelte noch einmal vom Punkt, diesmal war es ein Foulelfmeter, zum 5:2 (56.), fast im Gegenzug sorgte Nguyen bereits für den 6:2-Endstand (57.). „Positiv war, dass wir nach den Gegentoren gleich wieder aktiv geworden sind und schnell selbst Tore erzielt haben“, freute sich Lamotte über die mentale Stabilität seines Teams, ohne die es auch hätte eng werden können: „Traunstein war schon auch gefährlich, unser Torwart Marijan Krasnic hat in jeder Halbzeit einen Wahnsinnsball aus kurzer Distanz gehalten.“ Aber auch die Raben hatten zusätzliche Möglichkeiten, so traf Eigengewächs Sanntino Pandza kurz vor Schluss den Pfosten.

Dieses Aluminiumpech konnte Lamottes Laune natürlich nicht trüben: „So ein Sieg freut einen schon. Das zeigt, dass man in der Vorbereitung nicht so viel falsch gemacht hat. Und natürlich bringt es Selbstvertrauen, dass wir viele Tore geschossen haben.“ Gleichzeitig warnte der Trainer vor überbordender Euphorie: „Das sind drei Punkte und die werden am Ende nicht reichen. Am Montag geht es wieder mit der Vorbereitung auf Freising los.“ (um)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Belachew, Ogorodnik, Marseiler, Nguyen, Kawai, Schmitt, Scurti, Mirza, Bacher. Tore: 1:0 Belachew (6.), 2:0 Mirza (10.), 2:1 Höllen (19., Handelfmeter), 3:1 Schmitt (31.), 4:1 Scurti (42.), 5:1 Ogorodnik (50.), 5:2 Höllen (56., Foulelfmeter), 6:2 Nguyen (57.)