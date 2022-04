SV Pullach: Theo Liedl setzt als Coach auf Disziplin

Von: Umberto Savignano

Nimmt sich nach dem Rauswurf von Orhan Akkurt erst einmal eine Auszeit: Pullach spielender Co-Trainer Peter Beierkuhnlein. © Robert Brouczek

Was bringt der Trainerwechsel beim SV Pullach?

Pullach – Was bringt der unerwartete Trainerwechsel beim Bayernliga-Abstiegskandidanten SV Pullach? Diese Frage wird ausgerechnet im Heimspiel gegen den TSV 1882 Landsberg (Samstag, 13 Uhr) mit zwei Ex-Raben als Schlüsselfiguren beantwortet.

Für Theo Liedl, den Sportlichen Leiter des SVP, der nun auch noch als Interimscoach für den geschassten Orhan Akkurt fungiert (wir berichteten), ist die Partie „ein Highlight.“ Denn mit Landsbergs Spielertrainer Michael Hutterer und Abwehrchef Alexander Benede kommen zwei Akteure, die 2017 wesentlich zum Pullacher Bayernligatitel beigetragen haben. „Das sind wahrscheinlich die zwei wichtigsten Spieler aus der Erfolgsmannschaft“, so Liedl, der dem Duo auch heute noch allerhöchste Qualität zuschreibt: „Hutterer macht sehr gute Arbeit, sodass Landsberg noch die Chance auf die Aufstiegsrelegation hat, Benede ist einer der besten Abwehrspieler der Liga.“

Das wiederum trübt die Aussichten auf das dringend erforderliche SVP-Erfolgserlebnis. „Für uns zählt nichts anderes als ein Sieg. Es wird sehr, sehr schwierig. Aber ich bin überzeugt, dass wir einen großen Kampf liefern“, so Liedl. Was er anders machen will als Akkurt, verrät der 58-Jährige nicht. Nur so viel: „Wir werden auf alle Fälle sehr diszipliniert auftreten.“

Die personellen Voraussetzungen sind aber alles andere als günstig: Mit Marian Knecht, Daniel Steinacher und Özgür Sütlü fehlen drei verletzte Routiniers. Ein weiterer, Peter Beierkuhnlein, spielender Co-Trainer bei seinem Freund Akkurt, nimmt wegen dessen Entlassung zumindest eine Auszeit. „Er überdenkt noch, ob er weitermacht“, so Liedl. Fraglich ist zudem der Einsatz von Kapitän Martin Bauer, denn die Geburt seines zweiten Kindes steht unmittelbar bevor.

„Im Fußball ist vieles möglich“, hofft Liedl trotzdem auf einen Sieg. Immerhin: Auch der Gegner hat Druck. Landsberg liegt vier Punkte hinter dem Relegationsplatz, hat aber ein Spiel mehr absolviert als die drei Konkurrenten. Die Hutterer-Elf muss also gewinnen, um die letzte Aufstiegschance zu wahren. UMBERTO SAVIGNANO

SV Pullach: Veliu - Gracic, Amados, Bauer, Horndasch, Amdouni, Burghard, V. Traub, Zander, Czech, Diep