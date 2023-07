„Mit den Neuverpflichtungen bin ich sehr zufrieden“

Von: Umberto Savignano

Teilen

In Torlaune ist beim SV Pullach Rückkehrer Gilbert Diep, der im Testspiel gegen seinen vorherigen Verein SpVgg 1906 Haidhausen zwei der vier Tore erzielt. © . Sven Leifer

Trainer Vinzenz Loistl zieht eine erste Zwischenbilanz beim SV Pullach und erwartet eine „Supersaison“ in der Fußball-Landesliga.

Pullach – Nach zwei derben Pleiten, einem 0:7 beim FC Deisenhofen und einem 0:5 gegen den SC Olching, hat Fußball-Landesligist SV Pullach mit einem 4:0 gegen den Bezirksligisten SpVgg 1906 Haidhausen sein erstes Erfolgserlebnis in der Vorbereitung gefeiert. Vinzenz Loistl sieht die Raben auf einem guten Weg, unabhängig von der Ergebnistendenz.

„Man kann alle drei Spiele nicht richtig bewerten“, sagt der Trainer. „Vor dem Deisenhofen-Spiel hatten wir nur einmal zusammen trainiert, waren neu zusammengewürfelt, haben dumme Gegentore bekommen, allein vier durch Freistöße.“ Der Sportliche Leiter Theo Liedl sei schon nervös geworden, erzählt Loistl: „Er ist aus allen Wolken gefallen, vor allem, als ich ihm noch gesagt habe, dass in dem Spiel auch gute Sachen dabei waren. Für mich war es der bisher sinnvollste Test.“

Die anderen beiden Partien seien hingegen kein Gradmesser gewesen, so der 32-Jährige: „Vor Olching hatten wir die ganze Woche brutal hart trainiert, dazu kamen 14 Ausfälle. Gegen Haidhausen war es dann andersherum, die hatten viele Ausfälle. Sie haben keine einzige Chance gehabt und wir hätten auch 10:0 gewinnen können.“ Vier Treffer wurden es, zwei durch Haidhausen-Rückkehrer Gilbert Diep, je eines durch Nam Nguyen und Christian Wimmer.

Während mit Diep, Bernard Mwarome und Mark Zettl drei Neuzugänge in allen Partien zum Einsatz kamen, stießen erst gegen Haidhausen mit Wimmer, Linus Radau und Torwart Timon Dressel auch die anderen drei hinzu. Alle sechs konnten Loistl überzeugen: „Mit den Neuverpflichtungen bin ich sehr zufrieden. Mit dem Abstieg werden wir auf keinen Fall etwas zu tun haben, eher werden wir weiter vorne mitspielen. Unabhängig vom Tabellenplatz, der rauskommt, bin ich überzeugt, dass es eine Supersaison wird. Der Kader ist gut in der Breite und in der Tiefe und die Mannschaft versteht sich auch außerhalb des Platzes sehr gut. Es macht richtig viel Spaß.“

Loistls Spaß trüben nur die Ausfälle von Kapitän Mathis Horndasch (vier bis fünf Wochen wegen eines Außenbandrisses) und Innenverteidiger Andrej Ogorodnik (gesamte Hinrunde aufgrund einer Knieverletzung). Mit den gegen Haidhausen geschonten Facundo Scurti, Michael Lelleck und Özgür Sütlü rechnet der Coach hingegen in Kürze wieder. Auch Nasrullah Mirza, der wegen Oberschenkelproblemen noch bei keinem Test dabei war, sollte spätestens zum Saisonstart am Samstag, 22. Juli (14 Uhr), gegen den Neuling SV Neufraunhofen wieder eine Option sein.

Zuvor empfängt der SV Pullach am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) die U19 der SpVgg Unterhaching und am Samstag (13 Uhr) den FC Ismaning. „Das sind noch zwei gute Tests. Gegen Haching werde ich noch was probieren, am Samstag ist Generalprobe“, sagt Loistl.