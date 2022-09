SV Pullach: Mit Rückenwind in die Terminhatz

Von: Umberto Savignano

Dominik Bacher (Nummer 10) setzt seinen wuchtigen Körper auch in der Innenverteidigung des SV Pullach ein. © Robert Brouczek

SV Pullach muss am Dienstag beim ASV Dachau ran.

Pullach - Nur zwei Tage nach dem 1:0-Erfolg beim ASV Dachau muss der SV Pullach in der Landesliga Südost schon wieder ran: Heute Abend um 19.30 Uhr gastieren die Raben zum Nachholspiel beim TSV Eintracht Karlsfeld. Im ersten Anlauf Ende August war das Duell zur Pause beim Stand von 0:0 wegen eines Unwetters abgebrochen worden.

SVP-Coach Fabian Lamotte ist von der Terminhatz nicht gerade begeistert: „Das ist sicher kein Vorteil.“ Allerdings dränge der Bayerische Fußballverband (BFV) wohl auf eine schnelle Durchführung. Und ein Aufschub um einen Tag hätte das Problem nur verlagert, denn bereits am Freitag tritt der SVP zum Derby in Grünwald an.

Immerhin kann Lamotte auf den siegreichen Kader von Dachau zurückgreifen: „Angeschlagen ist keiner.“ Und das bedeutet vermutlich auch, dass der 39-jährige Übungsleiter, der in den ersten Wochen selbst auf dem Feld aktiv war, erneut nur als Ersatzmann im Kader stehen wird. „Es war ja die ursprünglich gedachte Herangehensweise, dass ich nicht spiele. Ich bin nur aufgrund der Personalsituation eingesprungen“, so Lamotte, der in der Innenverteidigung von Stürmer Dominik Bacher, mit drei Treffern bester Pullacher Torschütze, vertreten wurde. Und das wird wohl auch in Karlsfeld so sein.

„Er kann das“, zeigte sich Lamotte von Bachers Auftritt überzeugt, er räumt aber auch ein, dass es sich aufgrund des Fehlens einiger Defensivkräfte (Belachew, Schmitt) um eine Notlösung handelt: „Natürlich hat Bacher vorne seine Qualitäten, gerade im Abschluss, deshalb wird das kein Dauerzustand sein. Ich glaube auch, dass er lieber vorne spielen würde, aber er nimmt die Rolle an, stellt sich ganz in den Dienst der Mannschaft.“

Gerade diese Tugend, dass sich der Einzelne den Erfordernissen des Teams unterordnet, bescherte den zuvor fünfmal sieglosen Pullachern den Überraschungssieg bei den zuletzt so starken Dachauern. „In der zweiten Halbzeit waren wir griffiger, bissiger, haben kaum Chancen zugelassen. Ich hoffe, dass uns das einen Schub gibt“, sagt Lamotte.

Doch auch Karlsfeld kommt mit frischem Rückenwind: Nach drei Niederlagen in Serie verhinderte die Eintracht am Wochenende mit einem 4:3 über den SB Chiemgau Traunstein dessen Sprung auf Platz zwei. „Karlsfeld ist eine unangenehme Mannschaft, gegen die wir einen großen Kampf brauchen“, so Lamotte.

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Bacher, Ogorodnik, Güllüoglu, Klugesherz, Kawai, Scurti, Marseiler, Nguyen, Stapf