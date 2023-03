SV Pullach: Mit Rückenwind nach Forstinning

Von: Umberto Savignano

Mit dem Rückenwind von sieben Punkten aus den drei Partien nach der Winterpause fährt der SV Pullach zum Landesliga-Zweiten VfB Forstinning (Anpfiff: Samstag, 15 Uhr). Das 2:2 zuletzt im Heimspiel gegen den TuS Holzkirchen können die Raben dabei durchaus als Fortschreibung ihrer kleinen Erfolgsserie betrachten, schließlich lagen sie schon 0:2 zurück und rannten vor dem Ausgleich in der Nachspielzeit nach dem Platzverweis für Torwart Maximilian Hug mit einem Mann weniger an

Pullach – . Fabian Lamotte hat bei seinen Spielern allerdings eine andere Lesart festgestellt: „Es überwog eher die Enttäuschung.“ Denn eigentlich hätte man den Sieg verdient gehabt, so der SVP-Coach, der dennoch optimistisch ist, dass sich sein Team an dem Remis grundsätzlich weiter aufbauen wird: „Wir haben gesehen, dass wir ein 0:2 aufholen können, auch in Unterzahl. Der Mischmasch aus dieser Einsicht, den Lehren, die wir aus dem Spiel ziehen können und der guten Moral kann uns weiterhelfen.“

Forstinning ist gleich ein guter Gradmesser, ob das wirklich gelingt: „Eine defensiv, aber auch spielerisch und offensiv sehr gute Mannschaft, sehr gut organisiert. Sie haben viele qualitativ gute Spieler und stehen sicher nicht zu Unrecht auf Platz zwei“, urteilt Lamotte über die Platzherren, die als Aufsteiger für Furore sorgen, und das mit einem für ein Spitzenteam äußerst erstaunlichen Torverhältnis von 29:29. Nur Tabellenführer Bruckmühl hat weniger Treffer kassiert, nur Schlusslicht Brunnthal hat seltener getroffen.

Auch Forstinning hat nach der Winterpause übrigens sieben Zähler geholt, das Hinspiel verlor der SVP unglücklich 1:2. Im Klassement trennen beide Kontrahenten allerdings neun Punkte. Lamotte beschreibt die Rollenverteilung so: „Wenn man sich die Tabelle anschaut, ist es nicht so, aber ich hoffe, dass wir ein Duell auf Augenhöhe gestalten können.“

Erleichtert ist der Coach, dass Stammkeeper Marijan Krasnic, der gegen Holzkirchen aus Vorsichtsgründen geschont werden sollte, dann aber für Rotsünder Hug einsprang, keine Probleme im Muskel mehr verspürte. Dagegen zwickt es Nam Nguyen, mit zehn Treffern bester SVP-Schütze, so sehr, dass sein Einsatz auf der Kippe steht. (um)

SV Pullach: Hug - Krasnic, Belachew, Ogorodnik, Marseiler, Nsimba, Schmitt, Kawai, Scurti, Mirza, Bacher