Raben auf Löwen-Jagd

Von: Umberto Savignano

Als Trainer der Talente des TSV 1860 führt er fußballerische „Rohdiamanten“ an den hochklassigen Fußball heran: Frank Schmöller, der frühere Erfolgstrainer des SV Pullach. © Robert Brouczek

Bei einer der grundsätzlich spielstärksten Bayernliga-Mannschaften gastiert der SV Pullach am Mittwoch um 19 Uhr. Und nicht nur das: Die U21 des TSV 1860 München hat derzeit auch einen Lauf, blieb zuletzt siebenmal in Folge ungeschlagen.

Pullach – Ob die vom ehemaligen Pullacher Erfolgscoach Frank Schmöller trainierten „kleinen“ Löwen Verstärkung aus dem Drittligakader erhalten, kümmert Pullachs Trainer Orhan Akkurt nur am Rande: „Oft ist mit den Profis ja auch der Spielfluss nicht so gegeben“, gibt er zu bedenken. Bestes Beispiel war kürzlich das 2:2 der Sechzger-Reserve gegen den Abstiegskandidaten TSV Kottern, als gleich sechs Mann aus dem Profikader in der Startelf standen, darunter mit Dennis Dressel, Niklas Lang und Kevin Goden drei aus dem zumindest erweiterten Stamm. Drei Tage vor dem wichtigen Löwen-Duell mit dem VfL Osnabrück und aufgrund einiger Ausfälle in seiner Mannschaft wird 1860-Chefcoach Michael Köllner aber kaum Spieler abstellen. Trotzdem erwartet Akkurt einen Gegner von höchster fußballerischer Qualität: „Die Löwen-Jugendarbeit ist exzellent und die U21 ist ein top ausgebildetes Team, taktisch und athletisch stark.“

Dazu trägt eben auch Schmöller entscheidend bei. „Er bekommt Rohdiamanten, die er feilt und er macht da einen sehr guten Job. Er gibt den jungen Spielern mit, was sie im Herrenbereich brauchen“, umreißt Akkurt die Rolle des Ex-Pullachers.

Während die Löwen ihre positive Serie zuletzt mit einem 1:0 beim FC Gundelfingen ausbauten, riss jene der abstiegsbedrohten Raben einige Tage zuvor mit der 1:2-Heimniederlage gegen denselben Gegner. Nach zuvor vier Siegen am Stück bedeutete dies zwar einen Rückschlag, aber keinen nachhaltigen Wirkungstreffer, betont Akkurt: „Wir mussten uns kurz schütteln, aber wir haben grundsätzlich einen guten Weg eingeschlagen. Gundelfingen war kein Spiel, bei dem ich sage: Das war jetzt ein brutaler Bruch.“

Pullach zuletzt ohne Durchschlagskraft

Allerdings fiel die mangelnde offensive Durchschlagskraft auf, weshalb Gilbert Diep wohl in die Startelf zurückkehren wird. Drei Spiele lang musste Pullachs Top-Torjäger (12 Treffer) nach überstandener Krankheit mit der Joker-Rolle vorliebnehmen. „Ich hatte die Startelf nicht gewechselt, weil die Mannschaft immer gewonnen hatte“, erklärt Akkurt. An der Grünwalder Straße soll Diep nun wieder von Beginn an für Gefahr sorgen. Auch in der Vorbereitung hat der SVP-Coach an einer Stellschraube gedreht. Anders, als vor dem Gundelfingen-Spiel überprüfte er die aktive Regeneration: „Alle mussten einen verpflichtenden Lauf machen, den sie an mich gemeldet haben. Es liegt an Kleinigkeiten. Wenn sich der Bruder Leichtfuß einschleicht und du die Spannung nicht hochhältst, überträgt sich das aufs Spiel.“ Und den Bruder Leichtfuß gilt es im Abstiegskampf schnellstens zu vertreiben.

SV Pullach: Veliu - Gracic, Amados, Beierkuhnlein, Burghard, Bauer, V. Traub, Amdouni, Zander, Czech, Diep