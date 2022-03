SV Pullach rechnet sich Chancen gegen Spitzenreiter Hankofen-Hailing aus

Von: Umberto Savignano

Wenn wir Hankofen schlagen wollen, dann wäre jetzt das Momentum da, weil es bei ihnen nicht so läuft“, sagt Trainer Akkurt. © Brouczek/Archiv

Laut Statistik müsste der SV Pullach an diesem Samstag (15 Uhr) im Heimspiel gegen Bayernliga-Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing chancenlos sein.

Pullach – 34 Punkte liegen zwischen beiden Teams. Doch die Bilanz seit der Winterpause spricht sogar eher für die Raben. In seinen drei Partien 2022, alle gegen Abstiegskandidaten, tat sich der Tabellenführer nämlich äußerst schwer: Dem 0:1 in Hallbergmoos folgte ein 2:1-Sieg in Kottern nach Rückstand bis zur 86. Minute sowie ein Heim-1:1 gegen Gundelfingen. Die Raben haben einmal öfter gespielt. Gegen die unmittelbaren Abstiegskonkurrenten schnitten sie ähnlich ab wie Hankofen: 0:1 in Wasserburg, 0:0 gegen Hallbergmoos, 2:1 in Dachau. Doch davor bewiesen die Pullacher beim Vierten Donaustauf mit dem 3:2 nach 0:2-Rückstand, dass sie auch gegen Top-Teams bestehen können.

Entsprechend zwiespältig blickt Orhan Akkurt auf die Aufgabe: „Wir gehen sehr demütig ins Spiel. Hankofen steht zurecht an der Spitze“, sagt der Trainer einerseits, andererseits weiß er um die Probleme bei den Niederbayern, die einige Stammkräfte ersetzen müssen, darunter Tobias Lermer, mit 18 Treffern führender Torjäger der Liga: „Wenn wir Hankofen schlagen wollen, dann wäre jetzt das Momentum da, weil es bei ihnen nicht so läuft, wie sie es sich vorstellen. Und wir haben uns ein bisschen stabilisiert.“

Das zeigte zuletzt der 2:1-Erfolg in Dachau ganz deutlich. „Defensiv sind wir zur Zeit sowieso sehr stabil, aber auch in der Offensive war es dort gut“, so Akkurt. Gerade im Spiel nach vorne wird seine Elf durch Verletzung und Krankheit aber schon wieder ausgebremst: Aus der Startelf von Dachau fehlen mit Gilbert Diep und Marian Knecht zwei Angreifer, dazu Mittelfeldmann Vincent Traub. Der Coach verbreitet trotzdem Zuversicht: „Wir müssen ein bisschen zaubern, aber das kriegen wir hin.“

Überhaupt sieht Akkurt dem Saisonendspurt optimistisch entgegen. Immerhin hat sich sein Team schon auf Platz 15 vorgearbeitet, Rang 13 würde den sicheren Klassenerhalt bedeuten. Und auch ein 14. aus beiden Bayernligen bleibt vom Abstieg verschont. Beim hierfür entscheidenden Punktquotienten steht der SVP schon besser da als der TSV Karlburg, 14. der Nordstaffel. Für Akkurt ist das aber kein Thema: „Wir haben ein ganz klares Ziel: Wir wollen nach dem letzten Spieltag auf einem Nichtabstiegsplatz stehen.“

Auf dem Weg dorthin wäre ein Punkt gegen Hankofen sicher ein Erfolg. Einen Sieger wird es am Samstag aber in jedem Fall geben, denn die Partie wird zugleich als erste Toto-Pokal-Runde der Bayernligisten gewertet. Eine Corona-Regelung, die den Fans ein Elfmeterschießen als Zugabe bescheren könnte. Auch das ist für Akkurt nur kurioses Beiwerk: „Für uns spielt das absolut keine Rolle. Es geht darum, die drei Punkte zu holen. Und wenn es Unentschieden ausgeht, dann bestimme ich fünf Schützen, die es machen oder eben nicht.“

SV Pullach: Krasnic – Gracic, Amados, Steinacher, Horndasch, Amdouni, Czech, Bauer, Beierkuhnlein, Yildiz, Zander