„Ohne Zweikämpfe kannst du kein Spiel gewinnen“: SV Pullach steht vor Abstieg in die Landesliga

0:3-Heimpleite gegen TSV Dachau 1865

Der Abstieg des SV Pullach rückt näher: Die Raben verloren das erste Spiel der zweiten und entscheidenden Bayernliga-Relegationsrunde gegen den TSV Dachau 1865 zuhause mit 0:3.

Pullach – Damit nimmt der SV Pullach eine schwere Hypothek mit ins Rückspiel am Samstag (16 Uhr). „Dachau hat verdient gewonnen“, gab Theo Liedl, Sportlicher Leiter und Interimscoach des SVP, zu.

Dabei gab es vor der Partie durchaus einen Lichtblick für die Hausherren: Die angeschlagenen Stützen Daniel Steinacher, Fabian Czech, Torjäger Max Zander und Kapitän Martin Bauer konnten auflaufen. Und es ging vor 350 Zuschauern an der Gistlstraße auch gleich flott los. Einen 20-Meter-Freistoß von Semir Gracic, der sich gefährlich senkte, faustete Dachaus Torwart Marco Jakob über die Latte (6.). Im direkten Gegenzug gingen die Gäste in Führung: Nach Daniel Leugners genial abgetropfter Vorlage warf sich SVP-Keeper Marjan Krasnic zwar dem freien Nickoy Ricter erfolgreich entgegen, doch Mario Maric setzte den Nachschuss in die Maschen (7.). Danach wirkten die Pullacher angezählt, Dachau drängte aufs zweite Tor: Lirim Kelmendi drosch aus spitzem Winkel aufs kurze Kreuzeck, Krasnic parierte (10.), Ricter (13.) und Kelmendi (16.) zielten knapp vorbei. Danach fand Pullach etwas besser in die Partie, wurden aber nicht wirklich gefährlich: Zanders Kopfball machte Jakob wenig Mühe (39.). Gilbert Diep verfehlte das Gehäuse aus aussichtsreicher Position deutlich (41.).

+ Die Rote Karte erhält der Pullacher Josef Burghard (Nr. 13) von Schiedsrichter Thomas Berg – links Daniel Leugner vom TSV Dachau 65. © Sven Leifer

Nach der Pause war Pullach zunächst zwar optisch überlegen, doch die Durchschlagskraft fehlte weiterhin. Und dann folgten zwei bittere Rückschläge für die Hausherren: Josef Burghard sah wegen eines Foulspiels an der Mittellinie, das eine Rudelbildung nach sich zog, die Rote Karte (58.). Eine sehr harte Entscheidung, eine Verwarnung hätte ausgereicht. „In der gleichen Situation bei einem Foul an Bauer gibt der Schiedsrichter Gelb“, so Liedl, der zudem kritisierte: „Außerdem darf es gar nicht so weit kommen, weil unmittelbar davor unser Max Zander gefoult wurde.“

Drei Minuten später folgte das 0:2: Ein Leugner-Freistoß wurde per Kopf zu Maric verlängert, der seinen zweiten Treffer markierte (62.).

Die Raben zeigten zwar Moral, wehrten sich, versuchten, ihre Ausgangsposition zu verbessern. Doch in Unterzahl mühten sie sich vergeblich. Chancen hatten die Dachauer, etwa durch Marcel Kosuch, der zwischen der 77. und 82. Minute allein viermal vergab, dabei einmal völlig frei die Latte traf. In der 90. Minute war es dann Oliver Wargalla, der mit dem 0:3 den Raben-Absturz in die Landesliga noch wahrscheinlicher machte. Liedl wirkte nach dem Schlusspfiff frustriert, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen des Auftritts seiner Mannschaft: „Ohne Zweikämpfe kannst du kein Spiel gewinnen. Wir waren immer einen Schritt zu spät dran. Die Dachauer waren spritziger, fitter, einfach besser. Zwar waren einige unserer Spieler angeschlagen und krank während der Woche, aber das darf keine Ausrede sein.“

SV Pullach: Krasnic - Steinacher, Gracic, Eck, Horndasch (83. Allmang), Bauer (74. Heinzlmeier), Burghard, Czech (78. Riederer), Diep, Amdouni (63. Marseiler), Zander

Tore: 0:1 Maric (7.), 0:2 Maric (62.), 0:3 Wargalla (90.) Rot für Burghard (58., grobes Foulspiel)