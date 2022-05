Pullachs Restprogramm hat es in sich

Von: Umberto Savignano

Hoch konzentriert im anspruchsvollen Abstiegskampf; Pullachs Trainer Theo Liedl. © Robert Brouczek

Auf die abstiegsbedrohten Raben warten nur noch Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Pullach – Drei Spiele bleiben dem SV Pullach noch, um einen direkten Nichtabstiegsplatz zu erreichen. Dazu müssen die Raben in jedem Fall den einen Punkt vor ihnen liegenden TSV Kottern überflügeln und Rang 14 erobern, der wahrscheinlich den direkten Klassenerhalt bedeuten würde. Um ganz sicher zu gehen, wäre Platz 13 nötig, doch da müsste der SVP schon vier Zähler aufholen. Und das Restprogramm ist happig: Die Gegner stammen allesamt aus der oberen Tabellenhälfte, zwei davon sind sogar Aufstiegsaspiranten, so auch der SV Kirchanschöring, der am Samstag (14 Uhr) an der Gistlstraße gastiert.

Das Team aus dem Rupertiwinkel war lange der heißeste Kandidat auf die Regionalliga-Qualifikation. Doch mittlerweile sind die Aktien der Kirchanschöringer stark gesunken, sie liegen vier Punkte hinter Donaustauf, das derzeit den Relegationsplatz hält. „Für Kirchanschöring ist es die letzte Chance. Sie müssen gewinnen“, weiß Pullachs Sportlicher Leiter und Interimscoach Theo Liedl.

Vielleicht ist das ja ein gutes Omen: Der TSV Landsberg trat vor zwei Wochen ebenfalls an, um seine letzte Aufstiegschance zu wahren, wurde von den Raben aber völlig verdient mit 3:0 abgefertigt. Es gibt noch eine weitere Parallele zwischen Landsberg und Kirchanschöring: In beiden Mannschaften spielen ehemalige Pullacher Leistungsträger, die mit dem SVP den Bayernligatitel 2017 gewonnen haben, eine exponierte Rolle. Beim Team vom Lech waren es Spielertrainer Michael Hutterer und Abwehrchef Alexander Benede, bei der Truppe vom Waginger See ist es Christoph Dinkelbach. Der 30-Jährige ist nicht nur Mittelfeldantreiber, sondern auch Co-Trainer. „Ich habe mit ihm telefoniert“, erzählt Liedl. „Er sagt, sie sind heiß. Und sie haben junge Stürmer, die willig sind.“

Dieser letzte Satz verweist auf ein Problem des SVK, das sich auch mit noch so viel Einsatz nur schwer beheben lässt: Am 12. März zog sich Torjäger Manuel Omelanowsky einen Kreuzbandriss zu. Dieser Tag könnte als Knackpunkt für Dinkelbach und Co. bezeichnet werden, denn man verlor zudem 1:3 gegen Donaustauf. Danach gab es zwar noch zwei bemerkenswerte Siege (6:1 in Dachau, 2:1 gegen den designierten Meister und sicheren Regionalliga-Aufsteiger Hankofen-Hailing), doch ansonsten nur zwei Remis und vier Niederlagen, in denen Kirchanschöring kein einziges Tor gelang. Eine Bilanz, die übrigens auch zu Lasten des SVP ging, denn die Kirchanschöringer gaben etliche Punkte an Abstiegskandidaten ab.

Nun müssen sich die Raben eben selbst schadlos halten. Dazu sei ein besseres Abwehrverhalten als zuletzt beim 3:3 in Garching nötig, fordert Liedl: „Wir müssen besser stehen. Die Qualität nach vorne ist da. Wenn du auswärts drei Tore machst, solltest du aber gewinnen.“ Pullachs Macher gibt sich aber zuversichtlich: „Es wird sicher wieder ein anderes Spiel. Der Platz in Garching ist sehr groß, da haben sich Möglichkeiten ergeben, weil es beide Mannschaften nicht geschafft haben, eng zu stehen. So kamen Bälle in die Schnittstelle. Ich hoffe, dass wir das diesmal besser bewerkstelligen können.“ Hoffnung macht auch die Fitness. „Die Mannschaft ist köperlich in einem sehr guten Zustand“, sagt Liedl, der auf Stammverteidiger Darius Amados (Entzündung im Knie) verzichten muss.

SV Pullach: Krasnic - Burghard, Gracic, Steinacher, Horndasch, Yildiz, Eck, Bauer, Czech, Zander, Diep