„Verfalle noch nicht in Euphorie“ – SV Pullach nach furiosem Start im Kellerduell gefordert

Von: Kilian Drexl

Ex-Profi Fabian Lamotte ist seit Beginn der Spielzeit Trainer des SV Pullach. © Brouczek

Der SV Pullach befindet sich mitten im Abstiegskampf der LL Südost, geht nach einem 6:2 zum Wiederauftakt aber mit Rückenwind in die Restrunde.

Pullach – Der abstiegsbedrohte SV Pullach ist furios in die Restrunde der Landesliga Südost gestartet und gewann am vergangenen Samstag mit 6:2 gegen den SB Chiemgau Traunstein. Damit stehen die Pullacher mit 25 Punkten aus 21 Partien auf dem 14. Tabellenplatz und sind aktuell nur noch einen Zähler vom rettenden Ufer entfernt.

Coach Fabian Lamotte warnte im Vorfeld des Abstiegskrachers bei Eintracht Freising aber vor verfrühter Überheblichkeit: „Ich verfalle jetzt noch nicht in Euphorie, weil wir das erste Spiel gewonnen haben. Das wird alles kein Selbstläufer.“

„Nichts Grundlegendes verändert“ – Pullach hält an alten Stärken fest

Allerdings dürfte der erste Auftritt seiner Mannschaft schon einiges an Selbstvertrauen im Abstiegskampf verleihen. Pullach zeigte sich im Vergleich zur Hinrunde in allen Belangen verbessert und agierte von Anfang an mutig.

„Wir haben eigentlich in der Winterpause gar nichts Grundlegendes verändert und an unserer Marschroute festgehalten. Aber wir haben hart an unseren Schwächen gearbeitet und versucht unsere Stärken zu optimieren“, erklärte Lamotte sein Vorgehen während der Wintervorbereitung. Auch im athletischen Bereich habe sich laut dem Trainer etwas getan.

SV Pullach: Lamotte erwartet „kampfbetontes“ Kellerduell gegen Freising

Am Samstag um 14.00 Uhr sind die Raben dann beim ebenfalls abstiegsbedrohten SC Eintracht Freising gefordert. Das Team von Spielertrainer Florian Bittner konnte am vergangenen Wochenende beim 0:0 in Wasserburg zumindest einen kleinen Achtungserfolg einfahren und hielt hinten die Null.

Auf eine Partie der spielerischen Extraklasse sollte man sich laut Lamotte morgen aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt einstellen: „Das wird kein fußballerischer Leckerbissen. Ich denke allein die Tabellensituation beider Teams lässt erahnen, dass es sehr kampfbetont zugehen wird. Außerdem wird der Rasenplatz bei dieser Jahreszeit und Wetterlage vermutlich nicht in bester Verfassung sein.“

Lamotte gibt alles für Pullachs Klassenerhalt: „Alles andere interessiert uns nicht“

Die Freisinger stehen auf dem Tableau nur zwei Punkte hinter dem Vorjahresabsteiger. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel also. „Ich erwarte, dass sie versuchen werden, defensiv gut zu stehen, um dann schnell ins Umschaltspiel zu kommen. Sie werden wahrscheinlich auch sehr aggressiv in den Zweikämpfen auftreten“, analysierte Lamotte die Spielweise des Gegners.

Zur Zielsetzung für die Restsaison wollte der Pullach-Trainer nur eines sagen: „Für uns geht es nur darum, irgendwie die Klasse zu halten. Alles andere interessiert uns aktuell nicht.“ (Kilian Drexl)