SV Pullach sichert mit zwei Toren in letzten zehn Minuten wichtigen Punkt im Abstiegskampf

Späte Aufholjagd: Die Pullacher Nam Nguyen (am Boden) und Mathis Horndasch attackieren den Geretsrieder Taso Karpouzidis; die Raben sacken so noch einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt ein.

Von Umberto Savignano schließen

Einen dank toller Moral erkämpften, aber auch überlebenswichtigen Punkt holte sich der SV Pullach beim TuS Geretsried. Die Platzherren sahen beim 2:2 (2:0) schon wie der sichere Sieger aus, ehe die Raben in der Schlussphase durch Kopfballtreffer von Maximilian Stapf (79.) und Dominik Bacher (85.) noch das Remis sicherten. „Wir haben heute einen Punkt gewonnen“, zeigte sich SVP-Coach Vinzenz Loistl erleichtert.

Pullach – Der erste Durchgang gehörte ganz klar dem TuS. „Vom Spielaufbau her und technisch war es gut, aber die Durchschlagskraft hat uns gefehlt, wir hatten in der ersten Halbzeit nicht eine Torchance“, vermisste Loistl bei seiner Mannschaft die nötige Zielstrebigkeit, die der gut stehende Gegner in die Waagschale warf: „Die Führung für Geretsried war völlig verdient. Sie hätten auch vier Tore machen können.“ Letztlich blieb es bei den Saisontreffern Nummer 16 und 17 für Torjäger Srdan Ivkovic. Erst staubte er nach einem von SVP-Keeper Marijan Krasnic parierten Distanzschuss ab (28.), dann verwandelte er nach Bachers klarem Foul an Fabio Pech den fälligen Strafstoß (35.). Pech traf zudem die Latte (38.).

Unmittelbar nach dem Wechsel wurden die Pullacher erstmals gefährlich: Nam Nguyen legte aber quer statt abzuschließen (48.). Danach plätscherte das Geschehen auf dem sehr großen Geretsrieder Fußballfeld so dahin. Nichts deutete auf eine Aufholjagd der Gäste hin, die letztlich Krasnic, der mit einer starken Parade bei einem Fernschuss das 3:0 verhinderte (70.), erst ermöglichte. „Wir haben es dann mit der Brechstange versucht, viele lange Bälle nach vorne geschlagen“, sagt Loistl. Und tatsächlich nickte Stapf, der nach einem Zusammenprall (53.) mit einer geklebten Platzwunde am Kopf spielte, zum 2:1 ein (79.), das den Raben Flügel verlieh. Nach Bachers Kopfball zum Ausgleich (85.), drängten die Gäste sogar auf den Siegtreffer. „Geretsried hatte keine Kraft mehr, aber sie haben hinten gut geklärt gegen unsere zwei Türme“, sagte Loistl, der letztlich um das Unentschieden froh war, denn: „Wir haben alles noch in der eigenen Hand.“

Vom Elften Geretsried mit 43 Punkten bis zum SVP auf Rang 15 mit 41 kämpfen noch fünf Teams darum, mindestens Platz 13 zu erreichen und damit die Relegation sicher zu vermeiden (wobei eventuell auch der 14. Rang reichen könnte). Im Falle einer Niederlage wäre der SVP unter diesen Mannschaften die einzige an diesem Spieltag ohne Ausbeute gewesen. So aber bleibt Loistls Truppe aussichtsreich im Rennen um den direkten Klassenerhalt, auch wenn dazu in den letzten zwei Partien wohl noch mindestens ein Sieg notwendig sein wird.

TuS Geretsried – SV Pullach 2:2 (2:0)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch (59. Scurti), Bacher, Schmitt (83. Böhm), Marseiler, Mirza, Burghard, Kawai, Nsimba, Nguyen, Stapf.

Tore: 1:0 Ivkovic (28.), 2:0 Ivkovic (35., Foulelfmeter), 2:1 Stapf (79.), 2:2 Bacher (85.)