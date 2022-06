SV Pullach: „Das finde ich übertrieben“ - Liedl kritisiert Relegationsmodus

Von: Umberto Savignano

So jubeln wie hier in der ersten Relegationsrunde gegen den FC Unterföhring will das Team des SV Pullach auch in den beiden Duellen mit dem TSV Dachau 1865. © Robert Brouczek

Der SV Pullach trifft in der Relegation zur Bayernliga auf den TSV 1865 Dachau. Raben-Trainer Theo Liedl ist vom Modus nicht gerade begeistert.

Pullach – Mit sorgenvoller Miene blickt Theo Liedl dem heutigen Heimspiel der zweiten Relegationsrunde zur Fußball-Bayernliga Süd gegen den TSV Dachau 1865 (Anstoß 18.30 Uhr; Rückspiel am Samstag um 16 Uhr in Dachau) entgegen. Der Sportliche Leiter und Interimscoach des SV Pullach muss auf etliche Akteure verzichten, im schlimmsten Fall sogar auf die vier angeschlagenen Leistungsträger Daniel Steinacher, Martin Bauer, Fabian Czech und Max Zander.

SV Pullach geht dezimiert in das Relegations-Hinspiel gegen den TSV 1865 Dachau

„Es wird sich vor dem Spiel kurzfristig entscheiden, wer spielen kann“, so Liedl. Gerade das Offensivtrio Zander, Bauer, Czech ist für die Raben fast unverzichtbar. Zander, dreifacher Torschütze beim 4:1 im Hinspiel der ersten Runde beim FC Unterföhring, fehlte wegen Oberschenkelbeschwerden schon beim 3:2 im Rückspiel. Czech, der Zander zwei Tore aufgelegt hatte, musste beim zweiten Match gegen den FCU ebenso mit Sprunggelenksproblemen vorzeitig raus wie Bauer, der insgesamt zwei Tore zum Weiterkommen beisteuerte.

Als das Trio in der letzten halben Stunde des zweiten Erfolgs gegen Unterföhring zuschauen musste, wirkte sich das nicht nur auf die eigene Torgefährlichkeit aus. Der Gegner kam immer besser ins Spiel, weil den Pullachern die Entlastung nach vorne fehlte. Das sollte gegen Dachau keinesfalls passieren, findet Liedl, denn vor der TSV-Offensive hat er großen Respekt: „Vorne haben sie mit Oliver Wargalla einen guten Stoßstürmer, dann werden sie über außen mit Mario Maric und Sebastian Brey kommen und dahinter mit Nickoy Ricter und Daniel Leugner.“ Vor allem von den letzten beiden droht Gefahr, sind sie doch die erfolgreichsten Torschützen ihres Teams, für Ricter stehen acht, für Leugner elf Treffer zu Buche.

„Das wird ein 50-zu-50-Spiel. Da ist der Wille der Schlüssel zum Erfolg.“

Leugner ist aus seiner Pullacher Zeit, Bayernligatitel 2017 inklusive, bestens bekannt. Liedl telefoniert noch hin und wieder mit dem 27-Jährigen. Warum die individuell gut besetzten Dachauer in solche Schwierigkeiten geraten sind, habe Leugner damit begründet, dass es mannschaftlich nicht so gepasst habe, erzählt der SVP-Trainer, der sich mit den Problemen des Gegners allerdings gar nicht beschäftigen will.

„Da will ich ihn nicht in Schwierigkeiten bringen“: SV Pullach will keine Tipps von Ex-Dachauer Fabian Lamotte

Auch auf Tipps von Fabian Lamotte, der in Dachau als Spielertrainer im März zurücktrat und in der nächsten Saison die Raben übernimmt, verzichtet Liedl: „Da will ich ihn nicht in Schwierigkeiten bringen.“

Der 58-Jährige setzt vielmehr auf ein ähnlich starkes Engagement wie in der ersten Runde: „Das wird ein 50-zu-50-Spiel. Da ist der Wille der Schlüssel zum Erfolg.“ Auch die Bayernliga-Tabelle spricht dafür, dass es eng werden könnte: SVP und TSV standen am Ende punktgleich auf den Rängen 16 und 17. Die beiden direkten Duelle konnte allerdings Pullach für sich entscheiden: 3:0 zuhause, 2:1 auswärts. Ausgerechnet mit diesen Resultaten will Dachaus Coach Marcel Richter seine Elf motivieren: „Allein das soll uns Anreiz genug sein, um jetzt einmal zu zeigen, was wir können.“ Richter, der nahezu aus dem Vollen schöpfen kann, erwartet ebenfalls ein Duell auf Augenhöhe. Gut möglich, dass heute und am Samstag (16 Uhr) in Dachau letztlich die Ausfälle entscheiden.

Liedl sieht den ausgiebigen Relegationsmodus schon jetzt kritisch: „Ich hätte lieber ein Spiel auf neutralem Platz. Wir haben schon 40 Spiele gemacht, jetzt gibt es nochmal Hin- und Rückspiel. Das finde ich übertrieben.“ (Umberto Savignano)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Gracic, Eck, Marseiler, Brändle, V. Traub, Heinzlmeier, Burghard, Amdouni, Diep