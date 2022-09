SV Pullach feiert den nächsten Arbeitssieg: „Das Glück kommt nicht von allein“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Fabian Lamotte und der SV Pullach kommen langsam in Fahrt. © Brouczek

Minimalistisch, aber trotzdem in großen Schritten hat sich der SV Pullach aus dem tiefsten Tabellenkeller befreit.

Pullach – Nur zwei Tage nach dem Erfolg in Dachau gewannen die Raben die Nachholpartie beim TSV Eintracht Karlsfeld ebenfalls mit 1:0 (0:0).

Auch diesmal war der SVP mit Fortuna im Bunde: Das Tor des Tages fiel zwar nicht in der 90. Minute, wie in Dachau, aber auf alles andere als alltägliche Weise. Nach einem Zweikampf an der Mittellinie zwischen Pullachs Josef Burghard und Kubilay Celik blieb der Karlsfelder schreiend am Boden liegen. Der unmittelbar daneben stehende Schiedsrichter Florian Ziegler (Hohenpeißenberg) sah keine Regelwidrigkeit und ließ weiterlaufen, der Ball sprang zu SVP-Innenverteidiger Andrej Ogorodnik, der noch hinter dem Mittelkreis als letzter Feldspieler seines Teams abzog und Karlsfelds 20 Meter vor seinem Gehäuse stehenden Keeper Fabian Müske tatsächlich überwand (65.). „Ob ihn Andrej gewollt reingezimmert hat, wage ich zu bezweifeln. Aber selbst wenn: Wie oft trifft man von da aus? Es war in jedem Fall ein glückliches Tor, aber für uns überragend“, freute sich Fabian Lamotte. Die vorangegangene Zweikampfszene, in der sich Celik (der übrigens weiterspielen konnte) als Opfer wähnte, vermochte Pullachs Trainer nicht zu beurteilen: „Für mich war es schwer zu sehen, ich stand auf der anderen Seite, aber der Schiri hat nicht auf Foulspiel erkannt.“

Das mehr als kuriose Tor löste Riesenjubel aus und bescherte dem SVP im offiziellen Klassement, das allerdings aufgrund der Berücksichtigung des direkten Vergleichs im Moment ein schiefes Bild abgibt, einen mächtigen Sprung nach vorne, von Rang 17 auf 11, vor vier punktgleichen Konkurrenten.

Basis des Erfolgs war die Abwehrarbeit. „Es war unser Plan, Karlsfeld keinen Raum zu bieten. Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir es gut geschafft, durch diszipliniertes Verteidigen die Chancen des Gegners auf ein Minimum zu reduzieren“, so Lamotte. Am nächsten kamen die Hausherren einem Tor bei einem Kopfball von Ivan Ivanovic, den SVP-Torwart Marijan Krasnic parierte (12.). Die Pullacher hatten ihre beste herausgespielte Möglichkeit durch Nam Nguyen, dessen Schuss von der Strafraumgrenze Müske an die Latte lenkte (62.). „Natürlich war Karlsfeld die Spiel bestimmende Mannschaft, aber wir hatten auch einige offensive Situationen, die wir allerdings nicht gut genug zu Ende gespielt haben“, sagte Lamotte, der den Erfolg trotz des ungewöhnlichen Siegtreffers nicht als unverdient empfand: „Das Glück kommt nicht von allein, das muss man sich erarbeiten.“ (um)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Bacher, Ogorodnik, Marseiler, Burghard, Klugesherz (60. Scurti), Böhm, Kawai, Kienz (60. Nguyen), Stapf Tor: 0:1 Ogorodnik (65.)