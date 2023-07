Heimspiel gegen den TSV Kastl: SV Pullach spielt gegen nächste defensivstarke Mannschaft

Von: Umberto Savignano

Bisher konnte der SV Pullach sich nur zwei Punkte sichern. © Herrmann

Mit dem TSV Kastl wartet auf den SV Pullach die nächste starke Defensivmannschaft. Bisher gelangen dem Team von Trainer Loistl nur zwei Unentschieden.

Pullach – Irgendwie fühlt sich Vinzenz Loistl als Remis-König der Landesliga: „Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Unentschieden gespielt habe“, sagt der Trainer des SV Pullach, der im Heimspiel gegen den TSV Kastl am Samstag (Anstoß 14 Uhr), endlich den ersehnten Dreier einfahren will.

Loistls Bilanz als SVP-Chefcoach ist in der Tat von Punkteteilungen geprägt. Seine am Ende erfolgreiche Rettungsmission in der vergangenen Saison begann am 22. April mit einem 2:0-Heimsieg über Schwaig. Seither kam kein Erfolg mehr hinzu, es folgte aber auch nur eine Niederlage (1:2 beim späteren Bayernliga-Aufsteiger Kirchheimer SC), die anderen sechs Spiele seiner bisherigen Amtszeit endeten mit einem Unentschieden.

SV Pullach startet mit zwei Punkteteilungen in die neue Saison – TSV Kastl als nächster Gegner

Folgerichtig stehen die Raben nach zwei Partien der jungen Saison, einem 2:2 gegen Neuling SV Neufraunhofen und einem 0:0 bei Mitfavorit TSV Wasserburg, im Mittelfeld. Beide Male trafen sie dabei auf Kontrahenten, die ihr Hauptaugenmerk auf eine kompakte Verteidigung und schnelle Gegenstöße legten.

Ähnliches erwartet Loistl auch vom TSV Kastl, zumindest nach der Analyse von dessen 1:0-Auftakterfolg gegen Geretsried: „Da blüht uns wieder eine defensivstarke Mannschaft. Es wird die Hauptaufgabe sein, Konter zu verhindern. Vielleicht spielen auch wir mal etwas mehr von hinten heraus.“

Pullachs Trainer weiß um die Gefährlichkeit des Gegners, der nach dem Landesliga-Abstieg vor einem Jahr auf Anhieb und sehr souverän zurückkehrte. Und die aktuelle Tabelle liefert Indizien, dass Kastl entsprechend wenig Anpassungsprobleme hat: Mit dem 2:1 in Neufraunhofen legte das Team gleich einen zweiten Dreier nach und zählt nun zum verlustpunktfreien Spitzentrio, zusammen mit den Teams aus Grünwald und Schwaig.

„Es wird auf jeden Fall wieder ein hartes Spiel, das viel Kraft kostet. Aber ich freue mich richtig drauf“

„Es wird auf jeden Fall wieder ein hartes Spiel, das viel Kraft kostet. Aber ich freue mich richtig drauf“, sagt Loistl, der weiter auf den verhinderten Yanis Marseiler verzichten muss. Der Linksverteidiger wurde in Wasserburg durch den etatmäßigen Mittelfeldspieler Josef Burghard gut vertreten. Allerdings ist Burghards Einsatz aus beruflichen Gründen ungewiss.

Doch auch in diesem Fall wäre Loistl nicht bang, feierte doch Mathis Horndasch in Wasserburg ein gut halbstündiges Comeback nach seinem Außenbandriss. Der Kapitän ist beschwerdefrei und Loistl kündigt schon an: „Er wird wieder reinrücken.“

Sorgen macht dem Trainer hingegen der heimische Rasen, vor allem nach den – nicht ganz neuen – Erfahrungen beim Auftakt gegen Neufraunhofen: „Der Platz war in einem katastrophal schlechten Zustand, staubtrocken. Wir haben auch die Gemeinde als Gegner. Ich weiß nicht, warum wir da so links liegen gelassen werden.“ (um)

SV Pullach: Dressel - Wimmer, Belachew, Radau, Horndasch, Sütlü, Kawai, Nsimba, Zettl, Mirza, Diep