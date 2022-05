SV Pullach muss in die Relegation gegen Unterföhring: „Haben schweren Brocken vor uns“

Von: Umberto Savignano

Geht mit den Raben in die entscheidende Phase: Theo Liedl. © Sven Leifer

2:2 nach 0:2-Pausenrückstand: „Die Moral hat gestimmt“, fand Theo Liedl, Sportlicher Leiter und Interimscoach des SV Pullach nach dem letzten Bayernliga-Punktspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg.

Pullach – Und das gibt Hoffnung für die Abstiegsrelegation, in deren erster Runde die Raben auf den Landesliga-Zweiten FC Unterföhring treffen, am Mittwoch (18.30 Uhr) auswärts, am Samstag (16 Uhr) zuhause.

Im Falle des Weiterkommens würde dann entweder der 1. FC Sonthofen oder der TSV 1865 Dachau warten. Doch so weit denkt Liedl noch nicht: „Jetzt haben wir mit Unterföhring erst einmal einen schweren Brocken vor uns.“

Das Spiel gegen Augsburg zeigte eine bekannte Schwachstelle der Raben auf, denn erneut starteten sie alles andere als optimal in die Partie. Nach einem Foul von Daniel Brändle gab es Elfmeter für die Gäste, den Bastian Kurz verwandelte (17.). „Unnötig und durch unser Defensivverhalten hervorgerufen“, bemängelte Liedl, „so geraten wir wieder früh in Rückstand. Du nimmst dir immer wieder viel vor und dann wird das Konzept durch Fehler über den Haufen geworfen.“ Und es sollte sogar noch schlimmer kommen: Torwart Marijan Krasnic, eigentlich ein ausgezeichneter Fußballer, traf den Ball beim Versuch eines Abspiels nicht richtig, Marco Zupur musste nur noch zum 0:2 einschieben (31.). „Bei ihm kommt so etwas normal nicht vor, das war ein Platzfehler“, entschuldigte Liedl seinen Keeper.

Die Pullacher, die auf Kapitän Martin Bauer (Knieprobleme) verzichten mussten, steckten die Rückschläge aber gut weg, kamen energisch aus der Kabine und wurden gleich belohnt: Nach einem Vergehen an Gilbert Diep gab es Strafstoß. Der Gefoulte trat selbst an, scheiterte aber an Torwart Patrick Rösch (48.).

Doch Diep machte seinen Fehlschuss nach wenigen Minuten wieder gut, indem er Max Zander bei dessen Anschlusstreffer schön in die Tiefe schickte (52.). Zander erzielte auch das 2:2, bei dem er einen Verteidiger und den Torwart aussteigen ließ (83.). „Er ist momentan nicht zu halten“, lobte Liedl den Offensivspieler, der kurz vor Schluss die Riesenchance auf den Siegtreffer vorbereitete, als er auf den besser postierten Diep querlegte, der jedoch vergab. „Eigentlich musst du dieses Spiel noch gewinnen“, trauerte Liedl dem verpassten 3:2 hinterher.

Zwar war das Ergebnis folgenlos, weil die Raben, die in der Endabrechnung auf Platz 16 landeten, vorher schon als Relegationsteilnehmer feststanden. Aber, betonte Liedl: „Es ist immer gut, wenn man mit einem Erfolgserlebnis in die Relegation geht.“ Nach der Aufholjagd war er allerdings geneigt, das Ergebnis so zu deuten: „Wir schauen dieses Spiel jetzt mal als Erfolgserlebnis an.“

SV Pullach: Krasnic - Brändle (71. Allmang), Gracic, Steinacher, Horndasch, Gaigl (77. Riederer), Eck, V. Traub (46. Burghard), Saibou (46. Marseiler), Zander, Diep

Tore: 0:1 Kurz (17., Foulelfmeter), 0:2 Zupur (31.), 1:2 Zander (52.), 2:2 Zander (83.)

Besonderes Vorkommnis: Diep scheitert mit einem Foulelfmeter an Torwart Rösch (48.)