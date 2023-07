SV Pullach vergibt drei Matchbälle

Von: Umberto Savignano

Teilen

Nach dem Abpfiff gab es noch eine kleine Rudelbildung, aber auch die endete letztlich unentschieden und ohne Wirkungstreffer, genauso wie das vorangegangene Fußballspiel: Die Landesligisten TSV Wasserburg und SV Pullach trennten sich 0:0.

Pullach – Auch wenn Tore ausblieben, steckte doch einiges drin in dieser Partie und dazu gehörte eben auch eine (trotz nur vier Gelber Karten) etwas aufgeladene Atmosphäre. „Es war sehr hitzig, auch, weil der Schiedsrichter recht kleinlich gepfiffen hat. Aber kein Vorwurf, er hat es gut gemacht“, sagt Pullachs Trainer Vinzenz Loistl, der befand: „Es ist ein gerechtes Unentschieden.“

Dabei betonte der 32-Jährige: „Fürs Spiel mehr getan haben aber wir.“ Denn auf dem kleinen Platz des Altstadtstadions verließen sich die in Sachen Aufstieg hoch gehandelten Innstädter auf ihre kompakte Defensive und Umschaltmomente: „Das war ihr Konzept: Langer Ball, Ablage und dann auf Ecken gehen. Ich hatte mir von Wasserburg spielerisch eigentlich mehr erwartet“, beschrieb Loistl die Strategie des Gegners, er räumte aber ein: „In der ersten Halbzeit hatten sie mehr Chancen als wir, wenn, dann allerdings über Standards.“

Mit dem eigenen Offensivspiel vor der Pause war Loistl nur bedingt einverstanden: „Unser Aufbauspiel war gut, das zweite Drittel auch, ganz vorne hat aber die Durchschlagskraft gefehlt, es war nicht so, dass wir die hundertprozentigen Möglichkeiten hatten.“

Das änderte sich nach der Pause und vor allem in der Schlussphase, als sich den Raben drei Matchbälle boten, alle für eingewechselte Spieler: Nam Nguyen lief nach einer Ecke der Gastgeber von der Mittellinie allein aufs Wasserburger Tor zu, zielte aber daneben (80.), Maximilian Stapf schoss TSV-Schlussmann Lino Volkmer an (89.) und Sanntino Pandza hämmerte die Kugel ans Lattenkreuz (90.+2).

„Am Ende hätten wir gewinnen können“, trauerte Loistl den vergebenen Chancen einerseits zwar hinterher, andererseits betrachtete er das Unentschieden beim Mitfavoriten grundsätzlich als Erfolg: „Mit einem Punkt in Wasserburg kann man ganz gut leben.“ Deshalb wirkte der Remis-König auch nach dem siebten sieglosen Pflichtspiel in Folge alles andere als betrübt, und er betonte, dass das genauso für seine Mannschaft galt: „Von der Stimmung im Team her war es wieder sehr gut, es macht richtig Bock.“ (um)

SV Pullach: Dressel - Wimmer, Belachew, Radau, Burghard, Sütlü, Kawai (75. Pandza), Nsimba (53. Horndasch), Zettl, Mirza (67. Nguyen), Diep (87. Stapf)