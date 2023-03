SV Pullach verlässt die Abstiegsränge

Von: Umberto Savignano

Teilen

Effektiv in Freising: Torschütze Nam Nguyen (rechts) und der SV Pullach erzielen einfache Treffer. © Michalek

Mit dem zweiten klaren Sieg nach der Winterpause hat der SV Pullach die Abstiegsränge verlassen: Die Raben gewannen beim direkten Konkurrenten SE Freising mit 4:1 (2:1). Schon beim Start ins Frühjahr vor einer Woche hatten sie sich beim 6:2 gegen Traunstein in Torlaune präsentiert.

Pullach – Fabian Lamotte sah die Partie allerdings durchaus mit kritischen Augen: „Es war kein gutes Spiel. Ich fand, dass wir auch nicht besonders gut gespielt haben.“ Freuen durfte sich Pullachs Trainer allerdings über die Effektivität seiner Elf: „Wir haben relativ wenig zugelassen und einfache Tore geschossen.“

Lamotte hatte die gleiche Formation aufgeboten wie gegen Traunstein, also mit dem gesundheitlich angeschlagenen Dominik Bacher, der an beiden SVP-Treffern vor der Pause beteiligt war. Beim 1:0 lief er frei aufs Tor zu, legte aber uneigennützig für Facundo Scurti auf, der nur noch ins leere Gehäuse einschieben musste (29.). Den schnellen Ausgleich fand Lamotte „typisch“ für sein Team: „Der Gegner kommt nach einem langen Ball mit Tempo zum zweiten Ball und stößt durch.“ Pullachs Torwart Marijan Krasnic konnte zunächst noch abwehren, doch im Nachsetzen köpfte Felix Günzel ein (35.). Bacher selbst sorgte kurz vor dem Wechsel für die erneute Führung (42.), mit einem Handelfmeter, bei dem es nichts zu diskutieren gab, wie Lamotte betonte: „Es war eigentlich Glück für Freising, dass der Schiedsrichter Handelfmeter gibt, denn der Ball lag schon im Tor.“

Nach dem Wechsel ermöglichten die Freisinger den Pullachern erneut einen einfachen Treffer: Nam Nguyen lief allein aufs Tor zu und ließ sich die Chance zum 3:1 nicht nehmen (57.). Zu diesem Zeitpunkt waren die Raben sogar in Unterzahl, weil Yanis Marseiler eine Zehn-Minuten-Strafe absaß. Gegen Ende machte Freising immer mehr auf, was Josef Burghard in der Nachspielzeit zum Endstand nutzte (90.+4).

„Freising war mit seinen langen Bällen auch immer gefährlich. Aber wir haben die Chancen genutzt, der Gegner hat sie nicht genutzt. Deshalb war der Sieg verdient“, bilanzierte Lamotte. Die Freude über den Erfolg wurde aber durch die Sorge um Stammkeeper Krasnic getrübt, der eine Viertelstunde vor Schluss für Maximilan Hug Platz machte. „Er war angeschlagen, wir haben ihn sicherheitshalber ausgewechselt. Ob er am nächsten Wochenende spielen kann, können wir noch nicht sagen“, so Lamotte. (um)

SV Pullach: Krasnic (74. Hug) - Horndasch, Belachew, Ogorodnik, Marseiler, Nguyen, Kawai, Schmitt, Scurti (72. Sütlü), Mirza, Bacher (64. Nsimba)

Tore: 0:1 Scurti (29.), 1:1 Günzel (35.), 1:2 Bacher (42., Handelfmeter), 1:3 Nguyen (57.), 1:4 Burghard (90.+4) Zeitstrafen: Marseiler (51.), Kleidorfer/Freising (90.+1)