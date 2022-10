SV Pullach verschenkt den Sieg beim Tabellendritten

Von: Umberto Savignano

Pullach – Es war ja zugleich auch ein Pokalspiel, dieses Landesligaduell zwischen der SpVgg Landshut und dem SV Pullach. Und so kam es nach der Punkteteilung aufgrund des 2:2 (0:2) zu einer Zugabe in Form eines Elfmeterschießens. Die Landshuter begannen, alle fünf trafen. Für den SVP versenkten Andrej Ogorodnik, Solomon Effiong und Maximilian Stapf die Kugel, Marko Tomicic vergab.

So endete die kleine Zusatzshow vom Punkt mit 5:3 für die Niederbayern, was SVP-Coach Fabian Lamotte aber herzlich wenig interessierte. „Aufs Elfmeterschießen ist gesch…“, stellte er klar. „Wir hätten das Spiel in 90 Minuten gewinnen müssen.“

Hätte die Partie genau 90 Minuten gedauert, wären die abstiegsgefährdeten Raben auch als Sieger vom Platz gegangen, denn sie führten zu diesem Zeitpunkt sogar noch mit 2:0, gaben den Sieg beim Tabellendritten aber in der Nachspielzeit aus der Hand. Einen Erfolg, den sie laut Lamotte durchaus verdient gehabt hätten: „Wir waren gegen eine spielerisch gute und robuste Mannschaft präsent und aggressiv, haben gut dagegengehalten, wenig zugelassen und waren selbst gefährlich.“

Vor allem Nam Nguyen, der zweimal für die Raben zuschlug. Beim 0:1 vollendete er einen Konter über die rechte Seite aus spitzem Winkel (25.), beim 0:2 war er nach einem weiten Pass von Dominik Bacher kurz vor Landshuts Keeper Louis Tournier am Ball und lupfte von der Strafraumgrenze ins Gehäuse (34.).

Als Landshuts Robin Justvan kurz nach dem Wechsel wegen einer Notbremse gegen Maximilian Stapf, der ihm den Ball geklaut hatte, Rot sah (51.), schien endgültig alles auf einen Sieg für den SVP hinauszulaufen. „Wir haben lange gut verteidigt und die Landshuter von unserem Tor weggehalten“, lobte Lamotte die Defensivarbeit. „Dazu hatten wir selbst zwei, drei Chancen zu erhöhen, die wir aber nicht genutzt haben.“

Das sollte sich in der Nachspielzeit rächen. Erst verwandelte Dominik Past einen Freistoß von der rechten Seite mit links in den Winkel (90.+1). Ein schönes Tor, das nach Lamottes Eindruck aber hätte vermieden werden können. „Da müssen wir die Situation vorher vielleicht konsequenter lösen, damit wir den Freistoß verhindern.“ Eine Minute später fiel das 2:2 durch Florentin Seferi nach einer Ecke etwas unglücklich, wie Lamotte fand: „Der Ball fällt zwischen Elferpunkt und Fünfer runter und er haut ihn aus dem Gewühl rein.“

Die Raben waren trotz des Punktgewinns bei einem Aufstiegsaspiranten ziemlich bedient. „Nach dem Spielverlauf ist ganz klar, dass wir bitter enttäuscht sind“, sagte Lamotte, der den positiven Aspekt des Spiels bei allem Frust allerdings nicht völlig außer Acht lassen wollte: „Es ist nur ein schwacher Trost, aber grundsätzlich war die Art und Weise, wie wir über lange Strecken des Spiels aufgetreten sind, gut.“ UMBERTO SAVIGNANO

SpVgg Landshut – SV Pullach 2:2 (0:2)

SV Pullach: Krasnic - Allmang (65. Khong-In), Bacher, Ogorodnik, Horndasch, Böhm, Schmitt, Nguyen (69. Tomicic), Scurti (56. Klugesherz), Marseiler (90. Effiong), Stapf (72. Schmidt) Tore: 0:1 Nguyen (25.), 0:2 Nguyen (34.), 1:2 Past (90.+1), 2:2 Seferi (90.+2) Rot für Landshuts Justvan (51., Notbremse)