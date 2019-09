Volle Rückendeckung für Benede

von Umberto Savignano schließen

Nach fünf Niederlagen am Stück muss der SV Pullach am Sonntag (16 Uhr) ausgerechnet zum Bayernliga-Dritten TSV Schwabmünchen.

Pullach – Nach fünf Niederlagen am Stück muss der SV Pullach am Sonntag (16 Uhr) ausgerechnet zum Bayernliga-Dritten TSV Schwabmünchen. Und der steht laut Alexander Benede nicht zufällig da oben. „Bockstark, eingespielt, mit gut ausgebildeten Fußballern aus der Region, die es, weil sie körperlich eventuell nicht ganz so stark sind, den Sprung weiter nach oben nicht geschafft haben“, taxiert der SVP-Spielertrainer den Gegner. „Das ist eine Mannschaft, gegen die man nicht gern spielt, die man aber gern trainieren würde, weil es mutige Fußballer sind.“ Mutig will Benede auch sein Team sehen. Hinten dicht machen komme jedenfalls nicht in Frage. „Dazu sind meine Spieler zu gut und zu hungrig mit dem Ball.“

Trotz der Niederlagen in Dachau (0:2) und beim TSV 1860 II (0:1) präsentierte sich der SVP defensiv zuletzt deutlich verbessert: „Dass ich von der Sechs wieder in die Innenverteidigung gegangen bin, gibt wahrscheinlich Sicherheit“, vermutet der Coach und Abwehrchef in Personalunion, der in Schwabmünchen auf seinen für zwei Spiele rotgesperrten Nebenmann Alexander Jobst verzichten muss. Neben den Langzeitverletzten (Hutterer, Bauer, Braun, Heinzlmeier, Reischl) fehlen zudem Henri Koudossou (Faserriss am Knie) und Leon Ritter (Erkältung).

Nicht nur sportlich ist Schwabmünchen, wo die Fans für eine hitzige Atmosphäre sorgen, übrigens eine Herausforderung: „Es ist natürlich toll für die Jungs dort, dass da auch noch ein paar Zuschauer sind, die Stunk machen. Aber es ist sehr unangenehm, dort zu spielen“, so Benede. „Mal schauen, ob wir den Bock umstoßen.“

Der Unterstützung durch Manager Robert Bäumel ist sich Benede unabhängig vom Spielausgang sicher: „Er steht absolut hinter uns, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Es ist auch wichtig, dass wir in dieser Situation eng zusammenrücken, denn man merkt schon eine Unruhe im Umfeld.“ Bäumel bestätigt die Rückendeckung: „Entscheidend ist, wie sich die Mannschaft im Training zeigt. Und das passt. Auch zuletzt gegen die Löwen hat man gesehen, dass sie will. Sie hat gut gespielt und die Einstellung hat gestimmt.“um

SV Pullach: Krasnic - Brändle, Kammergruber, Benede, Penic, Sütlü, Altug, Gaigl, El Sayed, Zander, Diep

Schwabmünchner

Fans sorgen für

hitzige Atmosphäre