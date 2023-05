SV Pullach: Wer nicht rechnen will, muss siegen

Von: Umberto Savignano

Turm in der Schlacht: Dominik Bacher (Nr. 10) besticht durch körperliche Präsenz. © Brouczek/Archiv

Bloß nicht rechnen, lautet die Devise beim SV Pullach. „Ich habe mir die Tabelle gar nicht angeschaut“, sagt Trainer Vinzenz Loistl, dem, falls er alle Eventualitäten im Kampf um den direkten Landesligaverbleib durchspielen würde, kaum mehr Zeit bliebe, seine Mannschaft auf das Heimspiel gegen die SpVgg Landshut am Samstag (15 Uhr) vorzubereiten.

Pullach – Derzeit liegen die Pullacher mit 41 Punkten auf Rang 15 und damit auf dem vermutlich ersten Relegationsplatz, denn die Südost-Staffel wird fast sicher einen der beiden besten Landesliga-14. stellen, die die Klasse direkt halten. Doch könnten am Ende bis zu fünf Teams punktgleich auf den Plätzen elf bis 15 landen. Dann würde der direkte Vergleich herangezogen, bei dem der SVP mit Forstinning, Holzkirchen und bislang auch dem letzten Gegner Eggenfelden gleichauf liegt, gegenüber Geretsried aber das Nachsehen hat. Von allen Kandidaten haben die Raben zudem die schlechteste Tordifferenz, wenngleich es auch hier knapp zugeht. Letztlich könnte dem SVP sogar mit 45 Zählern die Relegation drohen.

Allerdings haben die Pullacher, für die der Direktabstieg kein Thema mehr ist, ihr Schicksal selbst in der Hand: Mit zwei Siegen zum Abschluss wären sie durch. Und für Landshut geht es um nichts mehr. „Das kann aber auch befreiend sein“, warnt Loistl, der grundsätzlich zuversichtlich ist: „Wir wachsen immer mehr zusammen. Es wird schwer uns zu schlagen. Seit ich die Verantwortung habe, habe ich noch kein richtig schlechtes Spiel gesehen, wir brauchen einfach mal das Spielglück. Wir haben nur einmal 1:0 geführt, gegen Schwaig, da haben wir dann auch 2:0 gewonnen.“ Der geglückten Loistl-Premiere als Chefcoach folgten eine Niederlage gegen den aktuellen Spitzenreiter Kirchheim und zwei Unentschieden. Zuletzt in Geretsried holten die Raben dabei mit Kopfballtoren von Maximilian Stapf und Dominik Bacher ein 0:2 auf. Stapf wird aus beruflichen Gründen im Saisonfinale fehlen, Bacher wird dafür aus dem Abwehrzentrum in die vorderste Linie rücken. Auf die körperliche Präsenz eines großen Stürmers will Loistl nicht verzichten: „Sonst hätten wir ja nur kleine Leute vorne drin.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Schmitt, Lelleck, Marseiler, Mirza, Burghard, Kawai, Nsimba, Nguyen, Bacher