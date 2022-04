Akkurt muss gehen - Liedl übernimmt beim SV Pullach ab sofort wieder selbst das Trainer-Kommando

Von: Umberto Savignano

Theo Liedl springt wieder als Trainer ein: „Wollten nochmal einen neuen Impuls setzen.“

Pullach – Paukenschlag beim SV Pullach: Trainer Orhan Akkurt muss gehen. Überraschend ist auch der Name des Nachfolgers: Theo Liedl, Sportlicher Leiter beim Bayernliga-Abstiegskandidaten, übernimmt bis zum Saisonende.

„Wir wollten nochmal einen neuen Impuls setzen, nachdem wir zuletzt zweimal verloren haben“, erklärt Liedl die Entscheidung, die sich nach den Niederlagen gegen den FC Gundelfingen und beim TSV 1860 München II in Gesprächen mit Peter Koppermann und Harald Knecht vom SVP-Fußballvorstand sowie Manager Robert Bäumel herauskristallisiert habe. Angesichts der Vorgeschichte kommt die Personalie dennoch unerwartet. Akkurt war vor der Saison als Co-Trainer engagiert und nach dem ersten Spieltag zum Nachfolger des scheidenden Chefcoach Alexander Benede befördert worden.

Die Negativserie von 13 sieglosen Spielen vor der Winterpause legt ihm Liedl daher nicht zur Last: „Dafür kann er nichts. Für die Einkaufspolitik sind andere verantwortlich, unter anderem auch ich.“

Entscheidend sei zudem der Fitnesszustand der Mannschaft gewesen, so Liedl weiter: „In der Vorrunde konnten wir ab der 65. Minute meistens nicht mehr mithalten.“ Doch, weil Akkurt während der Vorbereitung nicht federführend war, lässt sich ihm auch das kaum ankreiden. Im Gegenteil: Während der Winterpause brachte der 36-Jährige die Mannschaft körperlich in Form, wie auch Liedl einräumt: „Orhan hat es geschafft, dass die Mannschaft topfit ist.“ Entsprechend stimmten die Ergebnisse: Vor den jüngsten beiden Pleiten holten die als Schlusslicht ins Jahr gestarteten Raben in sieben Spielen fünf Siege und ein Remis, näherten sich so dem rettenden Ufer.

Warum also nun diese Reaktion? „In den letzten zwei Spielen sind wir in alte Muster zurückgefallen“, so Liedl, der offenbar auf einen psychologischen Effekt setzt: „Wir hoffen, dass noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass alle verstehen, dass es nicht eine Minute vor zwölf, sondern drei Minuten nach zwölf ist, dass die Dinge, die von der Mannschaft gefordert sind, jetzt konsequent umgesetzt werden.“

Der Wechsel von Akkurt zu Liedl hat auch deshalb einen bitteren Beigeschmack, weil beiden immer ein sehr gutes Verhältnis nachgesagt wurde. „Es tut weh, weil er zweimal bei uns gespielt hat. Ich habe ihn als Co-Trainer zurückgeholt, weil ich wusste, er hat ein gutes Standing in der Mannschaft, denn er ist ein guter, kameradschaftlicher Typ. Dann habe ich ihn als Trainer ins kalte Wasser geworfen und unterm Strich hat er es sehr gut gemacht“, sagt Liedl. „Man kann sich vorstellen, wie mich das beschäftigt hat. Aber wir wollen alles probieren.“

Akkurt völlig perplex

Akkurt selbst war angesichts seiner sehr ordentlichen Bilanz nach der Winterpause völlig perplex über seinen Rauswurf: „Der Anruf kam überraschend. Ich muss es aber auch nicht verstehen.“

Seine Reaktion fiel eher milde aus: „Enttäuscht bin ich schon, sauer ist der falsche Ausdruck. Ich bin relativ dankbar, dass ich hier die Chance hatte, in die Trainerschiene reinzukommen.“

Der geschasste Coach berichtet von ungläubigem Erstaunen im Team: „Die Spieler haben mich angerufen und gefragt, was los ist, aber ich konnte ihnen auch nichts sagen. Mich hat es ja schon wie einen Schlag getroffen.“

Einen hat die Maßnahme offenbar besonders mitgenommen: Den zur Winterpause aus Hallbergmoos gekommenen spielenden Co-Trainer Peter Beierkuhnlein, der laut Liedl noch darüber nachdenkt, ob er nun weitermacht. „Peter ist ein loyaler Mensch, wir verstehen uns menschlich extrem gut, aber auch sportlich hat es total gepasst“, so Akkurt. „Ich habe ihm gesagt: Ich bin weder böse, wenn er weitermacht noch stolz, wenn er aufhört. Er muss es selber wissen.“ Der Mannschaft wünsche er „den Nichtabstieg“, so Akkurt. „Das ist ganz klar.“

