5:0 – SV Pullach zeigt Gala-Vorstellung in Eggenfelden

Von: Umberto Savignano

Pullach – Ein eindrucksvolles Zeichen an die Konkurrenz im Spitzenfeld der Landesliga Südost hat der SV Pullach mit dem 5:0 (2:0)-Erfolg beim SSV Eggenfelden geschickt. „Das war eine 1-A-Leistung, die Einstellung hat bei allen gepasst Wir hätten auch höher gewinnen können“, freute sich Trainer Vinzenz Loistl, der sogar selbst als Aktiver auf dem Spielberichtsbogen stand, denn neben den ohnehin schon bekannten Ausfällen fehlte kurzfristig auch noch Yanis Marseiler, der sich das Knie verdreht hatte.

Loistl kam dann zwar nicht zum Einsatz, er hatte aber eine andere personelle Überraschung parat, denn Ruben Möller begann auf der Sechserposition. Der 27-Jährige spielte schon in der Jugend für die Raben, und danach, mit Ausnahme von drei Jahren beim TSV Schäftlarn, stets für die SVP-Reserve. So viel Kreisklassenerfahrung hätte vermutlich nicht zur Berufung geführt, wenn Loistl als Pullacher Urgestein die zweite Mannschaft nicht auch schon lange kennen würde: „Er hat seit Jahren immer gut gespielt, also haben wir ihn mit in den Kader geholt und er hat richtig gut trainiert“, begründete Loistl Möllers erste Startelf-Nominierung nach zuletzt schon zwei Kurzeinsätzen. Und der Mittelfeldspieler rechtfertigte das Vertrauen: „Er hat in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt, dann aber auf die Socken bekommen und musste mit Schmerzen raus“, so Loistl.

Zu diesem Zeitpunkt war die Partie bereits fast entschieden. Die Pullacher drückten und belohnten sich gegen die reichlich ersatzgeschwächten Hausherren mit der 2:0-Führung fast unzureichend für ihre Überlegenheit, wie Loistl fand: „Es hätte zur Pause schon 4:0 oder 5:0 stehen können.“ Letztlich trafen aber nur Gilbert Diep mit einem schönen Schuss ins lange Eck nach Vorarbeit von Mark Zettl (25.) und Kevin Nsimba nach Keita Kawais Ballgewinn im Zentrum, gutem Spielzug und Dieps Zuspiel (37.).

Der für Möller zur zweiten Halbzeit eingewechselte Maximilian Stapf markierte ohne lange Anlaufzeit dann aber gleich das 0:3 (49.). Wieder hatte Kawai die Kugel erobert, von Nsimba kam der letzte Pass. Nam Nguyen mit einer feinen Einzelleistung (61.) und Diep (87.) schraubten das Resultat weiter in die Höhe. „Ich kann mich nicht an eine Torchance von Eggenfelden erinnern“, zeigte sich Loistl nach dem Sprung auf Platz drei auch mit der Defensivleistung seiner Elf hochzufrieden. um

SSV Eggenfelden – SV Pullach 0:5 (0:2)

SV Pullach: Dressel - Nsimba (63. Scurti), Belachew, Radau, Burghard, Möller (46. Stapf), Kawai, Nguyen, Zettl (67. Horndasch), Mirza, Diep; Tore: 0:1 Diep (25.), 0:2 Nsimba (37.), 0:3 Stapf (49.), 0:4 Nguyen (61.), 0:5 Diep (87.)