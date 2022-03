SV Pullach zieht im Abstiegskampf am TSV 1865 Dachau vorbei

Von: Umberto Savignano

Pullach – Endlich hat es geklappt mit dem Überholmanöver: Durch den 2:1 (2:1)-Erfolg beim TSV 1865 Dachau ist der SV Pullach an den Hausherren vorbeigezogen. Diese Chance hatten sich die Raben zuletzt beim TSV Wasserburg (0:1) und gegen den VfB Hallbergmoos (0:0) entgehen lassen. Schöner Nebeneffekt des aktuellen Sieges: Nun liegt der SVP sogar auch vor diesen beiden Teams.

Die gelungene Kletteraktion im Abstiegskampf haben sich die Pullacher durch eine engagierte Leistung in Dachau redlich verdient, die drei Punkte sowieso. „Wir sind nach den ersten fünf Minuten, in denen wir uns mit ein paar jugendlichen Leichtsinnsfehlern das Leben selbst schwer gemacht haben, gut reingekommen“, lobte Trainer Orhan Akkurt seine Mannschaft, die sich seine kritischen Worte nach dem seiner Ansicht nach vor allem in der Offensive zu laschen Auftritt gegen Hallbergmoos offenbar zu Herzen genommen hatte.

Denn diesmal gab es gleich eine Großchance durch Max Zander, der Torwart Marco Jakob schon umkurvt hatte, TSV-Verteidiger Lirim Kelmendi kratzte den Ball aber noch vor der Linie weg (7.), „mit einer richtig guten Grätsche“, wie Akkurt anerkennend meinte.

Max Zander sorgt für Pullacher Führung

Die Richtung war damit aber vorgegeben und die Tore ließen nicht lange auf sich warten. Erst traf Max Zander nach einem kurz abgewehrten Schuss von Marian Knecht (23.), dann stellte Knecht selbst mit einer Volleyabnahme auf 0:2 (27.). Doch das vermeintlich komfortable Polster wurde nach zwei Minuten schon wieder dünner. Nach einem Kelmendi-Freistoß schaltete Alexander Weiser am schnellsten und verkürzte auf 1:2 (29.). Akkurt bemängelte nicht nur bei dem Treffer selbst, sondern auch bei der unmittelbaren Vorgeschichte, einem schnell ausgeführten Einwurf, in dessen Folge Peter Beierkuhnlein das Foul begehen musste, eine „Unachtsamkeit. Da waren sie mit den Gedanken wieder irgendwo.“

Ansonsten hatte der Coach allerdings nicht viel zu beklagen, allenfalls die Chancenverwertung. Martin Bauer (59.), Gilbert Diep (62.), Zander (70.) und nochmal Diep (73.) hätten den Sack frühzeitig zumachen können.

„Wir machen das Tor nicht, dafür haben wir es im Kollektiv gut wegverteidigt. Es gab nur eine Situation, als ein Dachauer aus dem Halbfeld zum Kopfball kommt, bei der ich ein bisschen geschluckt habe“, betonte Akkurt einerseits, dass er eigentlich nicht allzu sehr zittern musste. Andererseits war er nach dem Schlusspfiff dann doch erleichtert: „Ich freue mich, dass sich die Jungs diesmal für ihren Aufwand belohnt haben. Wenn du vorne die Dinger nicht machst und dann hinten noch eines fängst, ist alles Scheiße. So bin ich aber absolut zufrieden und stolz. Es war eine reife Leistung und eine enorme Steigerung.“

TSV 1865 Dachau – SV Pullach 1:2 (1:2)

SV Pullach: Krasnic - Gracic, Amados, Beierkuhnlein, Horndasch (90.+2 Eck), Amdouni (64. Czech), V. Traub (90.+5 Heinzlmeier), Bauer, Zander, Knecht (86. Yildiz), Diep Tore: 0:1 Zander (23.), 0:2 Knecht (27.), 1:2 Weiser (29.)