SV Pullach: Zunächst harmlose Raben drehen nach Seitenwechsel auf

Von: Umberto Savignano

Mit dem gleichen Resultat wie im Hinspiel besiegte der SV Pullach den SV Donaustauf. Und doch ist dieser 3:2 (0:2)-Auswärtserfolg ganz anders zu bewerten.

Pullach – In der Vorrunde hatten sich die ambitionierten und personell hochkarätig besetzten Donaustaufer noch nicht richtig gefunden, dazu erwischten die Pullacher zu Hause mit einer schnellen 3:0-Führung einen Traumstart. Diesmal reisten die Raben als Schlusslicht an und mussten gegen die mittlerweile auf Rang vier gekletterten Oberpfälzer einen 0:2-Rückstand verkraften. „Spielentscheidend waren die drei Wechsel zur Pause“, fand SVP-Manager Robert Bäumel. „In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan, wir hatten keine Torchance und hinten haben wir viel zu leicht die Gegentore bekommen.“

Tatsächlich gehörten die ersten 45 Minuten eindeutig den Gastgebern. Belmin Idrizovic verfehlte in der Anfangsphase per Kopf nur knapp (10.). Das 1:0 lieferte dann einen Beleg für die Qualität von Donaustaufs Kader, denn es war eine Co-Produktion von zwei Spielern, die in der vergangenen Saison noch für die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga kickten: Paul Grauschopfs Vorlage von der linken Seite versenkte Lucas Hufnagel fast von der Grundlinie im kurzen Eck (17.). Das 2:0 erzielte Andrea Nocerino mit einer Direktabnahme nach einer Ecke (32.). Zur Pause schien die Partie also den nach der Tabellenkonstellation zu erwartenden Verlauf zu nehmen.

Offenbar hatte der Favorit aus der Oberpfalz das Spiel aber zu früh abgehakt und nicht mit der Moral und dem frischen Schwung der Pullacher gerechnet, den nicht zuletzt die eingewechselten Mathis Horndasch, Mälek Amdouni und Cengizhan Buyar mit aus der Kabine brachten.

Die bis dahin harmlosen Raben drehten nun voll auf. Marian Knecht zielte noch daneben (49.), doch wenige Augenblicke später stellte Buyar per Kopf den Anschluss her (51.). Kurz darauf verwandelte Gilbert Diep einen an Knecht verursachten Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich (55.). Donaustaufs Dominanz war nun dahin, und die weiter angreifenden Pullacher wurden fast folgerichtig mit dem Siegtreffer belohnt: Eine Amdouni-Flanke köpfte Semir Gracic zum 2:3 ein (72.).

Zwei Schreckmomente hatte der SVP dann noch zu überstehen: Knechts abgeknickten, offenbar gebrochenen kleinen Finger, der den Offensivmann aber nicht daran hinderte, nach fünfminütiger Behandlungspause mit Tape weiterzuspielen. Und einen Pfostenschuss durch Donaustaufs Kapitän Mario Baldauf in der sechsten Minute der Nachspielzeit. „Da haben wir ein bisschen Glück gehabt“, räumte Bäumel zwar ein, aber er stellte auch klar: „Der Sieg war aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Und er ist gut für die Stimmung und wichtig fürs Selbstvertrauen.“

Auch Pullachs Sportlicher Leiter Theo Liedl freute sich über die unerwartete Wende: „In der zweiten Halbzeit war der Druck weg, wir hatten nichts mehr zu verlieren. Plötzlich waren wir aggressiv in den Zweikämpfen und läuferisch stark, haben Fußball gespielt, wie man es sich vorstellt. Es war gut, dass die Mannschaft den Bock jetzt einmal umgestoßen hat. Ich hoffe, das ist ein positives Zeichen für die nächsten Spiele.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Donaustauf – SV Pullach 2:3 (2:0)

Pullach: Krasnic – Gracic, Amados, Steinacher (46. Buyar), Beierkuhnlein, Yildiz (46. Amdouni), Burghard, Sütlü (46. Horndasch), Zander, Knecht (90.+1 Heinzlmeier), Diep (80. Eck).

Tore: 1:0 Hufnagel (17.), 2:0 Nocerino (32.), 2:1 Buyar (51.), 2:2 Diep (55., Foulelfmeter), 2:3 Gracic (72.)