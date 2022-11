SV Riedmoos gibt im Kellerduell die Rote Laterne ab

Von: Patrik Stäbler

Nicht zu stoppen: Jose Santos de Arruda (links) schießt Riedmoos zum 1:0 in Führung. © Dieter Michalek

Nicht nur einer, sondern gleich fünf Steine purzeln Leo Höfner vom Herzen, als der Schiedsrichter im Kellerduell des SV Riedmoos gegen den SV Petershausen ein letztes Mal in seine Pfeife pustet. So formuliert es hinterher zumindest Jürgen Maier, der Sportliche Leiter beim SVR

Riedmoos – Der Grund für diese Steinlawine im Herzen des Neu-Trainers erschließt sich beim Blick auf die Tabelle in der Kreisklasse 1. Denn durch den Sieg im letzten Spiel des Jahres geben die Riedmooser nicht nur die Rote Laterne ab, sondern überwintern auch über dem Strich.

Obendrein ist es für Leo Höfner der erste Sieg als SVR-Coach, seit er das Team Anfang Oktober übernommen hat – von Jürgen Maier. Dieser habe das Amt „aus verschiedenen Gründen“ abgegeben, wie er sagt. Zum einen sei da die zeitliche Beanspruchung gewesen. Zum anderen räumt der 47-Jährige ein: „Die Mannschaft und ich haben uns nach vier Jahren vielleicht etwas abgerieben.“

Leo Höfner ist seit Oktober SVR-Trainer, jetzt feiert er seinen ersten Sieg mit Riedmoos. © Fupa

Bei der Suche nach einem Nachfolger sei der Verein auf Leonhard Höfner gestoßen, der einst lange Jahre bei seinem Heimatklub VfR Garching kickte, ehe er später als Coach unter anderem den SV Lohhof und Phönix Schleißheim betreute. Der 41-Jährige habe nach seinem Amtsantritt in Riedmoos „viel Herzblut reingesteckt“, lobt Maier, der als Sportlicher Leiter an Bord geblieben ist. „Er hat auch auf der mentalen Ebene unglaublich viel gemacht. Nur leider sind die Ergebnisse nicht so eingetroffen.“

So startete der neue Coach mit mehreren knappen Niederlagen, ehe er in der Vorwoche beim 1:1 gegen Haimhausen erstmals einen Punkt bejubeln konnte. Diesem lässt der SVR nun gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Petershausen den dritten Saisonsieg folgen – wobei diesem eine Zitterpartie vorausging. Dabei legt Riedmoos einen Blitzstart hin und geht durch Jose Santos de Arruda und Salam Huzaifa in der Anfangsviertelstunde mit 2:0 in Führung. Entsprechend gut ist die Stimmung unter den 150 Zuschauern – darunter etliche Jugendkicker, die ihre Klubkollegen lautstark mit Trommeln anfeuern.

Doch wer gedacht hätte, der SVR könne zu einem Start-Ziel-Sieg spazieren, sieht sich getäuscht: Noch vor der Pause trifft Petershausen zum Anschluss. Und auch nach dem Wechsel und dem 3:1 durch Almir Adrovic kommen die Gäste sechs Minuten vor Schluss noch einmal in Schlagdistanz. „Am Ende hat man gesehen, dass die Füße bei unseren Jungs gezittert haben“, berichtet Jürgen Maier. „Auch wenn der Gegner in der Schlussphase keine echte Torchance mehr hatte.“

Dennoch ist die Erleichterung bei Riedmoos riesig, als der Schlusspfiff den 3:2-Sieg besiegelt. Nun können die SVR-Kicker etwas entspannter in die Winterpause gehen, während sich die Verantwortlichen des Klubs auf die Suche nach Neuverpflichtungen machen werden, kündigt Jürgen Maier an. Schließlich habe sich der Kader infolge seines Abschieds als Trainer von 20 auf 14 Spieler reduziert, weshalb man nun personell nachlegen wolle. „Wir brauchen noch zwei, drei Verstärkungen“, sagt der Sportliche Leiter. „Aber dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im neuen Jahr schnell da unten rauskommen.“ (PATRIK STÄBLER)

SV Riedmoos – SV Petershausen 3:2 (2:1)

SVH: Bodurov, Sedlmeier (51. Grad), Schmid, Groschupp (51. Adrovic), Oguma (87. Ullmaier), Neusiedl, Huzaifa, Santos de Arruda, Kittelmann (78. Neugebauer), Hahm, Karkowski.

Tore: 1:0 Santos de Arruda (4.), 2:0 Huzaifa (14.), 2:1 Leyerer (29.), 3:1 Adrovic (62.), 3:2 Leyerer (84.).

Schiedsrichter: Anastasia Kamtsikli (SC Gröbenzell) – Zuschauer: 150.