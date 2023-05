Kreisklasse kompakt: Riedmoos schafft Klassenerhalt auf der Zielgeraden

Spätes Glück: Die Kicker des SV Riedmoos nach dem Schlusspfiff. © HAB

Der SV Riedmoos hat sich auf den letzten Drücker gerettet: Nach dem 5:0-Sieg im abschließenden Duell mit der SpVgg Röhrmoos sicherte sich Riedmoos den Klassenerhalt.

SV Riedmoos – SpVgg Röhrmoos 5:0

Am letzten Spieltag der Kreisklasse 1 stand noch eine Entscheidung an: Wer steigt neben dem SV Petershausen in die A-Klasse ab? Diese Frage klärten der Vorletzte Riedmoos und der Tabellen-12. Röhrmoos untereinander. Die Gäste gingen mit drei Punkten mehr ins Spiel und hatten außerdem das Hinspiel gewonnen. Ein Unentschieden hätte also für den Klassenerhalt gereicht. „Wir haben trotzdem auf Sieg gespielt und sind auch gut reingekommen“, sagte der Röhrmooser Teamsprecher Benjamin Findl.

Ein 1:0 oder sogar 2:0 zur Halbzeit war möglich, doch es ging ohne Treffer in die Kabine. Danach lief aus Sicht der Gäste alles schief. Lukas Karkowski brachte Riedmoos in Führung (54.), Luca Kittelmann legte elf Minuten später den zweiten Treffer nach. Die Köpfe der Röhrmooser Spieler begannen zu rattern, die Körper verkrampften.

Riedmoos legte durch Andi Manhart (75.), Michael Schmid (85., Elfmeter) und Christoph Neusiedl (90. + 6) drei Treffer nach und rettete sich in letzter Sekunde. Röhrmoos steigt ab. Die Gäste nahmen es sportlich. „Die Enttäuschung ist groß, aber jetzt müssen wir die A-Klasse annehmen“, sagte Findl. In Momenten großer Niederlagen werden gerne Ausreden gesucht, Findl blieb aber fair: „Man muss sagen, dass der Schiedsrichter heute wirklich sehr gut war. Es lag an uns. Glückwunsch an Riedmoos.“

SV Ampermoching – TSV Arnbach 2:4

Zwei Teams, für die weder nach unten noch nach oben etwas ging, dazu schönes Wetter – der Sportplatz in Ampermoching war bereit für einen Gute-Laune-Kick. „Beide Seiten haben die Saison locker ausklingen lassen“, sagte Klaus Kirschner, Abteilungsleiter des SV Ampermoching. Die Gäste aus Arnbach hatten zunächst mehr Spaß.

Sie führten nach dem Treffer von Markus Willibald ab der 12. Minute und legte noch vor der Halbzeit nach. Torjäger Daniel Breitenberger schnürte den Doppelpack (30., 44.), wobei vor allem das 3:0 nach einer Flanke sehenswert war. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Florian Mayr auf 4:0 (50.). Die Ampermochinger hätten sich ihrem Schicksal ergeben können, doch auf ein solches Saisonfinale hatten sie keine Lust. Blerart Blaku gestaltete das Ergebnis in der Schlussphase mit zwei Treffern (70., 85.) zum 2:4-Endstand ansehnlicher.

SV Odelzhausen – TSV Schwabhausen 0:3

Der SV Odelzhausen hatte die Chance, nach Punkten mit dem TSV Schwabhausen gleichzuziehen. Um den Gegner zu überholen, hätte der SVO das 1:4 aus dem Hinspiel wettmachen müssen. Odelzhausen begann im letzten Spiel unter Trainer Tobias Strixner gut, hatte zunächst die mehr und die besseren Chancen.

Doch den einzigen Treffer vor der Halbzeit erzielte Schwabhausens Dominik Wagner (24.). Nach dem Seitenwechsel brach die Heimelf ein, Schwabhausen spielte es mit der Führung im Rücken clever und bekam Räume für Konter. Zwei davon führten zu Toren. Konstantin Ruppert (76.) und Christian Henning (79.) machten mit ihrem Doppelschlag den Sack zu und bescherten dem TSV damit einen 3:0-Erfolg. Die Odelzhausener konnten es verschmerzen.

TSV Indersdorf – ASV Dachau II 5:2

Den Zug zur Aufstiegsrelegation hatten die Indersdorfer schon vor dem letzten Spieltag knapp verpasst. Im Heimspiel gegen die ASVZweite ging es darum, die Saison erfolgreich zu beenden. Die Dachauer machten es dem TSV allerdings lange schwer. Denn auf die Indersdorfer Führung durch Kilian Schmeller (7.) antwortete Kevin Zepeda mit dem Treffer zum 1:1-Ausgleich.

In Halbzeit zwei nahm die Partie noch einmal richtig Fahrt auf. David Diemer brachte die Heimelf erneut in Front (50.), ehe Kilian Schmeller das 3:1 nachlegte (57.). Zwischen den beiden Treffern lag die Auswechslung von Serhat Akdogan, der den Rasen in seinem letzten Spiel für den TSV durch ein Spalier verließ. Der ASV wollte den Partycrasher spielen und verkürzte durch Ludwig Burghart (76.). Bis in die Schlussminute blieb es spannend. Dann sorgten Tim Elstner und Tobias Altstiel für klare Verhältnisse.

TSV Altomünster – SV Olympiadorf München 3:3

Der SV Olympiadorf München stand als Meister fest und ging das letzte Saisonspiel nicht mitl etzter Konsequenz an, der TSV Altomünster machte es den Gästen aber auch schwer. Die Elf von Spielertrainer Andreas Brysch verhinderte nicht nur das nächste Schützenfest der mit Abstand besten Offensive der Liga, sondern brachte das Spitzenteam an den Rand der Niederlage. Thomas Tischner besorgte Altomünster in der 23. Minute die Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Julius Wehrle das 2:0 nach (53.).

Die Münchner verkürzten zwar durch Onur Akca (60.), doch weil Florian Mederer mit einem Traumtor von der Mittellinie zum 3:1 antwortete, deutete alles auf einen Heimsieg hin. „Dann haben wir es leider aus der Hand gegeben“, sagte Stefan Loibl, der 2. Abteilungsleiter der TSV-Fußballer.

Torjäger Emre Altunay, ein für die Kreisklasse eigentlich zu guter Kicker, erzielte den Anschlusstreffer (85. Minute) und Deniz Kuscu kurz vor Spielende den Ausgleich (90.). Die Laune ließen sich die Altomünsterer dadurch aber nicht vermiesen. „Es war ein feiner Saisonabschluss“, sagte Loibl.

SV Petershausen – SV Haimhausen 2:4

„Wir wollten das Spiel schon gewinnen“, stellte Haimhausens Spielertrainer Marcus Malle klar. Obwohl vor dem Anpfiff feststand, dass Petershausen als Schlusslicht absteigt und Haimhausen Fünfter wird, ging es also nicht nur um einen guten Guten-Laune-Kick. Die Gäste aus Haimhausen waren die bessere Mannschaft und legten vor der Halbzeit vor. Beide Treffer erzielte Markus Haase gegen Ende des ersten Durchgangs.

Nach dem Seitenwechsel legte Spielertrainer Malle mit einem Klassiker nach: Er verschaffte sich im Strafraum mit zwei Drehungen Platz und schloss platziert mit seinem starken linken Fuß ab (51.). Als drei Minuten später Stefan Bernhard auf 0:4 erhöhte, war die Partie gelaufen. Philipp Breuer (76.) und Andreas Leyerer mit seinem 16. Saisontor (81.) verkürzten zwar noch einmal für Schlusslicht Petershausen und trübten damit die Laune von SVH-Keeper Luis Ostertag-Hill, am Spielstand änderte sich danach allerdings nichts mehr.

TSV Bergkirchen – SV Türk Dachau 2:0-Wertung

Der TSV Bergkirchen wird in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisklasse spielen. Das war bereits vor dem abschließenden Saisonspiel gegen den SV Türk Dachau sicher. Die Gäste konnten aufgrund von verletzten Spielern und Urlaubern keine Mannschaft stellen.

Sie informierten die Bergkirchner und auch den Spielgruppenleiter zeitig. Da das Duell auch für die Gäste keine Relevanz hatte, stimmte der Spielgruppenleiter einer Absage zu. Bergkirchen ist am Donnerstag zum Relegationsauftakt um 18.45 Uhr zu Gast beim Tabellen-12. der Kreisliga VfR Garching II. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr statt. Setzt sich der TSV Bergkirchen durch, spielt er in der kommenden Saison Kreisliga.

Kreisklasse Aichach: FC Tandern – VfL Ecknach II 3:2

Tandern bekam es zum Saisonfinale mit dem Tabellennachbarn aus Ecknach zu tun. Beide Teams trennten vor der Partie nur zwei Punkte, die VfL-Reserve hätte mit einem Sieg also noch am FCT vorbeiziehen können. Tandern spielte aber nicht mit. Trainer Oliver Beck überließ die Kommandozentrale seinem scheidenden Co-Trainer Lukas Salvermoser, der aus familiären und beruflichen Gründen aufhört. „Lukas hat Taktik, Aufstellung und Wechsel entschieden.

Ich habe vorher bei der Zweiten gespielt und mich entspannt zurückgelehnt“, erzählte Beck. Salvermoser traf gute Entscheidungen und feierte einen schönen Abschied. Jonas Kölbl brachte den FCT in Führung (8.), doch Florian Egen glich durch ein Traumtor aus 20 Metern aus (13.).

Nach dem Treffer von Dominik Glas führte Tandern erneut (22.), doch eine Minute später traf Jonas Schwaiger aus 20 Metern in den Knick. Danach war wieder die Heimelf am Zug. Weil Ecknachs Keeper Mario Lasnig, der eigentlich Feldspieler ist, den Ball ins eigene Netz bugsierte, führte Tandern ab der 28. Minute mit 3:2. Dabei blieb es bis zum Schluss.

Kreisklasse Zugspitze: SC Olching II – VfL Egenburg 1:3

Egenburg stand bereits als Erster der Abstiegsrunde der Kreisklasse fest, doch der VfL ruhte sich darauf nicht aus. Auch, weil das Ergebnis einen Einfluss auf die Abstiegsentscheidung hatte. Denn Gegner Olching hätte mit einem Sieg noch am SV Inning vorbeiziehen können. Die SVO-Zweite investierte viel, klar, es ging um den Klassenerhalt.

Egenburg hatte zunächst Probleme mit dem Druck der Heimelf, die nach dem Treffer von Martin Michael Angermaier (25.) führte. Wenn die Egenburger die Pressinglinie des Gegners überspielten, waren sie ebenfalls gefährlich. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Olchinger die Quittung für ihr hohes Tempo in der ersten Halbzeit.

Die Kräfte ließen nach, und Egenburg nutzte dies eiskalt aus. Hannes Zech drehte mit einem Doppelpack die Partie (75., 83.), ehe Mario Thurner in der Nachspielzeit (90. + 2) den Treffer zum 3:1-Endstand markierte. Für das scheidende Interimstrainerduo André David/Stefan Naßl war es damit ein Abschied nach Maß. (stm)