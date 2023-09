SV Riedmoos: Nach Saisonfehlstart gleich unter Druck

Von: Patrik Stäbler

Teilen

„Das ist brutal unglücklich gelaufen“: Spielertrainer Josip Zagar spült die Niederlage runter. © Dieter Michalek

Eine Minute vor Schluss dieser Partie, die so vielversprechend für den SV Riedmoos begonnen hat, fliegt der Ball in den Strafraum der Platzherren und zu einem Stürmer des SV Odelzhausen. Beim Versuch, diesem die Kugel abzujagen, touchiert Torwart Julian Schneider den Angreifer, worauf der Schiedsrichter auf dem Elfmeterpunkt zeigt.

Riedmoos – Beim Stand von 1:1 haben die Gäste nun die dicke Chance, hier doch noch drei Punkte mitzunehmen – und Julian Schneider die dünne Chance, zum umjubelten Helden zu werden. Tatsächlich pariert der Keeper den nicht eben platziert geschossenen Strafstoß. Doch ehe Mitspieler und Fans die Hände zum Jubel hochreißen können, springt der Ball von Schneiders Körper direkt zurück zu Schütze Florian Brandmair. Und der drückt das Spielgerät im zweiten Versuch über die Linie – zum 2:1-Endstand.

Diese entscheidende Szene ist ein Stück weit symptomatisch für eine Partie in der Kreisklasse 1, die für sein Team „brutal unglücklich gelaufen ist“, resümiert SVR-Trainer Josip Zagar. „Eigentlich müssen wir drei Punkte holen. Doch erst machen wir den Sack nicht zu und dann werden wir im Laufe des Spiels immer nervöser.“

Dabei zeigen die Riedmooser, die ihr Auftaktmatch gegen Indersdorf mit 0:3 verloren haben, im zweiten Saisonspiel eine ansprechende erste Hälfte. Verdienter Lohn ist die 1:0-Führung durch Gabriel Plank, der in der 29. Minute per Kopf abstaubt. In der Folge hätte seine Elf zwei oder drei Tore nachlegen können, berichtet Zagar. „Doch leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt.“ Als wäre das nicht genug, verabschieden sich im zweiten Durchgang in Gökhan Atca und Andi Manhart auch noch zwei Riedmooser mit Muskelblessuren. Dabei sei der SVR ohnehin schon geschwächt in die Partie gegangen, sagt sein Coach. „Bei uns haben viele Spieler wegen Urlaub oder verletzt gefehlt.“

Und dennoch sieht es lange so aus, als sollten die Gastgeber, die in der Vorsaison bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern mussten, an diesem Tag das erste Erfolgserlebnis in der noch jungen Spielzeit feiern. Doch dann kommt die 76. Minute und ein Elfmeterpfiff, den Zagar als „sehr fragwürdig“ bezeichnet. „Zum einen, weil es außerhalb des Strafraums war. Zum anderen, weil ich nicht glaube, dass es ein Foul war.“ Odelzhausens Robert Mederer lässt sich von den Riedmooser Protesten indes nicht irritieren und versenkt den Elfmeter zum 1:1. Und als alles bereits mit einem Remis rechnet, ertönt in der 89. Minute abermals ein Pfiff, erneut gibt es Strafstoß für die Gäste, und wieder landet der Ball im Gehäuse des SVR – wenn auch erst im Nachsetzen.

„Wir wollten diesmal eigentlich eine ruhigere Saison spielen“, sagt Trainer Josip Zagar, dessen Mannschaft bereits am Mittwoch im Nachholspiel beim SV Haimhausen antritt. Nach einem Fehlstart mit zwei Pleiten sieht es nun jedoch so aus, als sollte der SV Riedmoos von Anfang an im Tabellenkeller ums Überleben kämpfen müssen. (PATRIK STÄBLER)

SV Riedmoos – SV Odelzhausen 1:2 (1:0)

SVR: Schneider, Sedlmeier, Cvijetic, Neusiedl, Plank, Atca (52. Adrovic), Grad, Manhart (64. Danis), Forster, Huzaifa, Zagar.

Tore: 1:0 Plank (29.), 1:1 Mederer (76.; Elfmeter), 1:2 Brandmair (89.; Elfmeter).

Schiedsrichter: Andreas Müller (FC Wacker München) – Zuschauer: 50.