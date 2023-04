SV Riedmoos: Nach verlorenem Kellerduell sieht’s düster aus

Von: Patrik Stäbler

Ball im Blick: Torwart Teodor Bodurov (gelb) und Spielertrainer Josip Zagar (grün). © Birgit Gleixner

Wenn Jürgen Maier über seinen SV Riedmoos spricht, dann scheut der Sportliche Leiter des Kreisklassisten nicht den Vergleich mit dem FC Bayern. Auch dieser habe in der laufenden Saison sowohl reichlich Turbulenzen als auch einen Trainerwechsel erlebt – wobei der SVR seinen Coach sogar zweimal ausgetauscht hat. Und ebenso wie derzeit beim Rekordmeister hake es in Riedmoos vor allem im Angriff, sagt Maier. „Wenn du als Mannschaft keine Tore schießt, kannst du halt nicht gewinnen.“

Riedmoos – Einen nicht ganz unwichtigen Unterschied gibt es aber zwischen FCB und SVR – mal abgesehen von den acht Spielklassen, die beide Klubs trennen: Während die Bayern aller Unwägbarkeiten zum Trotz die Tabelle anführen, hat Riedmoos in der Kreisklasse 1 die Rote Laterne inne. Und nach der 0:1-Heimniederlage im Kellerduell gegen den ASV Dachau II beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer bereits sieben Punkte – bei nur noch sechs verbleibenden Partien.

Man muss jetzt schon ein bisschen Fantasie haben, um noch an den Klassenerhalt zu glauben.

„Es sieht düster aus, keine Frage“, bestätigt der Sportliche Leiter. Und auch Coach Josip Zagar – er folgte im Winter auf Leonhard Höfner, der erst im Herbst Jürgen Maier auf dem Trainerstuhl abgelöst hatte – räumt offen ein: „Man muss jetzt schon ein bisschen Fantasie haben, um noch an den Klassenerhalt zu glauben.“ Wobei er schon im nächsten Satz betont: „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir jeden Gegner in der Liga schlagen können. Eigentlich gehört meine Mannschaft unter die Top Fünf, aber wenn es mal im Kopf hängt, dann ist es schwierig.“

Dies zeigt sich auch im Duell gegen die Dachauer Reserve, in der seine Elf „eigentlich ein super Spiel gemacht hat“, bekundet Josip Zagar. „Wir waren deutlich besser und hatten besonders in der ersten Hälfte gute Chancen.“ Allein der Ball will einfach nicht ins Tor – wie so oft in den vergangenen Wochen. „Ich kann den Jungs nichts vorwerfen, jeder hat bis zum Ende gekämpft“, sagt Zagar. „Doch unser Problem ist die Chancenverwertung.“

Eine ganz andere Effizienz habe dagegen der Gegner an den Tag gelegt, berichtet der SVR-Coach. So sei Dachau in den neunzig Minuten lediglich bei zwei Ecken gefährlich vors Tor gekommen. Und während die erste Standardsituation noch glimpflich ausgeht für Riedmoos, klingelt es in der zweiten Szene im Kasten von Teodor Bodurov. Vorausgegangen ist eine kurz ausgeführte Ecke sowie ein platzierter Schuss vom Strafraumeck. „Das war ein schöner Strahl genau in den Winkel, den er so wahrscheinlich nicht oft trifft“, kommentiert Zagar den Treffer des Tages. „Wie dieses Tor fällt, ist schon auch bezeichnend für unsere ganze Rückrunde.“

In dieser hat Riedmoos bislang nur einen Sieg aus sieben Partien holen können – was dann doch deutlich schwächer ausfällt als die Rückrunden-Ausbeute des FC Bayern in der Bundesliga. „Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, woran es bei uns liegt“, sagt der Sportliche Leiter Jürgen Maier mit Blick auf magere Bilanz. „Mir fehlen da ein bisschen die Worte.“ (PATRIK STÄBLER)

SV Riedmoos - ASV Dachau II 0:1 (0:0)

SVR: Bodurov, Sedlmeier, Groschupp (61. Grad), Cvijetic, Neusiedl, Schmid, Kittelmann, Huzaifa, Oguma, Trajanovski (80. Plank), Zagar.

Tor: 0:1 Cebulla (67.).

Schiedsrichter: Marius-Claudiu Maxim (München) – Zuschauer: 50.