SV Riedmoos stellt sich nach 2:0-Führung selbst ein Bein

Von: Patrik Stäbler

„Mit 47 muss ich nicht mehr zwingend spielen“: Der Riedmooser Trainer Jürgen Maier (r.) geht dennoch auf Torjagd. Urlaubsbedingt fehlen ihm einfach die Spieler. © Gerald Förtsch

Es ist ja nicht so, dass es Jürgen Maier nicht mehr drauf hätte – im Gegenteil. Auch im Duell seines SV Riedmoos gegen den SV Odelzhausen stellte der inzwischen 47-jährige Trainer wieder mal seine Torjägerqualitäten unter Beweis und erzielte das 1:0. Und dennoch spricht Maier nicht etwa mit Begeisterung über seinen Auftritt: „Mit 47 muss ich nicht mehr zwingend spielen. Eigentlich wollte ich diese Saison nur noch an der Seitenlinie stehen. Aber im Moment fehlen uns wegen der vielen Urlauber einfach die Spieler.“

Riedmoos – Und das wiederum ist ein entscheidender Grund, weshalb Riedmoos nicht wie erhofft oben mitmischt in der Kreisklasse 2. Vielmehr setzte es gegen Odelzhausen – trotz Maiers Treffer – bereits die zweite Niederlage hintereinander. Obschon die Platzherren nach zwanzig Minuten noch mit 2:0 geführt hatten, verloren sie am Ende mit 2:4.

„Wir haben uns selbst aus dem Spiel geschossen“, hadert Jürgen Maier mit dem Auftritt seiner Elf. Diese präsentierte sich – ganz anders als die Gäste – zwar zunächst höchst effektiv und ging durch das Trainer-Tor sowie einen Treffer von José Santos de Arruda mit 2:0 in Führung. Danach jedoch hätten „zwei Leichtsinnsfehler“ den Gegner wieder ins Spiel gebracht, berichtet Maier. So legte nicht nur die SVR-Abwehr nach einer halben Stunde ein kollektives Nickerchen ein, sondern kurz vor der Pause bugsierte Lukas Karkowski das Spielgerät auch ins eigene Netz. Die Folge: Statt mit einer Führung ging Riedmoos mit einem 2:2 in die Pause.

Und nach dem Seitenwechsel kam es dann sogar noch schlimmer für die Gastgeber: Nach knapp einer Stunde legte Odelzhausen binnen weniger als 120 Sekunden zwei weitere Treffer nach – ein Rückstand, dem der SVR danach vergeblich hinterherlief. „Letztendlich ist der Sieg verdient“, räumt Trainer Maier nach der 2:4-Niederlage ein – „wenn auch unnötig“. Denn nach dem 2:2 sei ein Bruch ins Spiel seiner Mannschaft gekommen. „Und dann laufen wir in der zweiten Halbzeit fahrlässig in zwei Konter rein“, ärgert sich der Coach.

Nach dem Auftaktsieg über Haimhausen und dem klaren 0:3 beim SV Petershausen bedeutet die Heimpleite bereits die zweite Saisonniederlage für den SVR. Dieser hatte vorige Saison noch in der Kreisklasse 2 gespielt, wo er Fünfter im Endklassement wurde. „Ich habe die Mannschaft von vornherein gewarnt, dass es in der Dachauer Gruppe härter wird“, sagt Maier. Und dennoch habe man eigentlich „einen der ersten drei Plätze“ ins Visier nehmen wollen. „Doch jetzt backen wir erst mal kleinere Brötchen“, sagt der Trainer. „Wir müssen schauen, dass wir Punkt für Punkt holen und uns stabilisieren.“

Ein erstes Erfolgserlebnis soll schon am Sonntag beim SV Ampermoching gefeiert werden – dem „Spiel der Spiele“, wie Maier über die Partie gegen seinen Ex-Klub sagt. Er selbst wird dann – so hofft er – nicht mehr auf dem Rasen stehen. „In Ampermoching sollten wieder alle da sein. Dann sind drei Punkte unser klares Ziel.“ PATRIK STÄBLER

SV Riedmoos – SV Odelzhausen 2:4 (2:2)

SVR: Filbig, Morina, Plank, Kittelmann, Kühn, Santos de Arruda, Grad, Maier, Hahm, Sylejmani, Karkowski.

Tore: 1:0 Maier (11.), 2:0 Santos de Arruda (19.), 2:1 Frech (30.), 2:2 Karkowski (41.; Eigentor), 2:3 Strixner (56.), 2:4 Prukop (57.).

Gelb-Rot: Morina (70.).

Schiedsrichter: Yunus Canli (SpVgg Feldmoching) – Zuschauer: 20.